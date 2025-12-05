ब्याज दरों में कटौती का असर! सेंसेक्स 447 अंक उछलकर बंद, एसबीआई टॉप गेनर रहा

मुंबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। ब्याज दरों में कटौती का असर भारतीय बाजार में शुक्रवार के सत्र में देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 447.05 अंक या 0.52 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,712.37 और निफ्टी 152.70 अंक या 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,186.45 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व सरकारी बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके साथ निफ्टी आईटी 0.90 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 0.74 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.98 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.67 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 0.34 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी मीडिया 0.48 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.70 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एसबीआई, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक, एलएंडटी, एमएंडएम, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन गेनर्स थे। बीईएल, सनफार्मा, ट्रेंट, इटरनल (जोमैटो) और एचयूएल लूजर्स थे।

भारत में तेजी भरने का काम आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) की ओर से ब्याज दरों में कटौती ने किया, जिसके कारण रेपो रेट 0.25 प्रतिशत कम होकर 5.25 प्रतिशत हो गई है।

लार्जकैप की तरफ मिडकैप शेयरों में भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 294.80 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 60,594.60 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 100.10 अंक या 0.57 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,507.75 पर बंद हुआ।

मौद्रिक नीति पर ईईपीसी इंडिया के पंकज चड्ढा ने कहा कि आरबीआई की ओर से रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 5.25 प्रतिशत करने से उधारी लागत में कमी आएगी और इसके साथ ही आर्थिक गति को भी रफ्तार मिलेगी।

एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी के लिए रुकावट का स्तर 26,300 से लेकर 26,350 के बीच है। अगर यह 26,350 के पार जाकर टिकता है तो यह 26,500 तक जा सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 17.32 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बाद 85,248 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 2.10 अंक या 0.01 प्रतिशत की मामूली बढ़त के बाद 26,035.85 स्तर पर था।

--आईएएनएस

