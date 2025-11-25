अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

बढ़ती मांग के चलते सोने का दाम 2026 में 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है : रिपोर्ट

Nov 25, 2025, 04:41 PM

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस) बढ़ती मांग और वैश्विक कारकों के चलते सोने की कीमत 2026 में 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि अनुकूल स्थितियों के चलते 2026 में सोने का औसत दाम 4,538 डॉलर प्रति औंस रह सकता है, जो कि आने वाले समय में 5,000 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचने का अनुमान है।

अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती संभावना के कारण सोना वैश्विक स्तर पर मजबूत बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना का दाम फिलहाल 4,160 डॉलर प्रति औंस के करीब है।

भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने में तेजी देखी जा रही है। सोने का 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.87 प्रतिशत बढ़कर 1,24,935 रुपए हो गया है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,25,342 रुपए है, जो सोमवार को 1,23,308 रुपए थी।

बोफा का कहना है कि सोने में तेजी के लिए अतिरिक्त गुंजाइश बाकी है, क्योंकि कीमत बढ़ने के साथ संस्थागत निवेश कमजोर है।

बोफा ने कहा कि अगर वैश्विक कारक पहले की तरह आने वाले समय में भी बने रहते हैं, तो सोना 5,000 डॉलर तक पहुंच सकता है। इन कारकों में सरकारी ऋण स्तर में वृद्धि, अधिक मुद्रास्फीति, कम ब्याज दरें और अपरंपरागत अमेरिकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव शामिल है।

टैरिफ और महंगाई के चलते बीते एक साल में सोने में करीब 50 प्रतिशत की तेजी देखी गई है।

दुनिया के बड़े निवेश बैंकों में से एक गोल्डमैन सैश का भी कहना है कि सोना अगले साल तक 5,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है, जो कि फिलहाल 4,160 डॉलर प्रति औंस के आसपास है।

