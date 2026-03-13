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vBSE Mock Trading : बीएसई 14 मार्च को इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट में आयोजित करेगा मॉक ट्रेडिंग सेशन

बीएसई 14 मार्च को मॉक ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा, प्रतिभागियों को सिस्टम जांच का मौका
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 13, 2026, 12:06 PM
बीएसई 14 मार्च को इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट में आयोजित करेगा मॉक ट्रेडिंग सेशन

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने 14 मार्च को विभिन्न बाजार सेगमेंट में मॉक ट्रेडिंग सत्र आयोजित करने की घोषणा की है। यह सेशन एक्सचेंज की ट्रेडिंग प्रणाली की नियमित जांच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार का तकनीकी ढांचा मजबूत बना रहे और वास्तविक समय के कारोबार को सुचारु रूप से संभाल सके।

बीएसई के अनुसार, इस मॉक ट्रेडिंग सत्र में इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट शामिल होंगे। इसके जरिए बाजार से जुड़े प्रतिभागियों को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के साथ अपने सिस्टम और कनेक्टिविटी की जांच करने का अवसर मिलेगा। आम तौर पर ऐसे सत्र इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स और अन्य बाजार प्रतिभागी यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके सिस्टम लाइव मार्केट की परिस्थितियों में सही तरीके से काम कर रहे हैं।

एक्सचेंज ने यह भी बताया कि उसी दिन इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में भी मॉक ट्रेडिंग कराई जाएगी। इससे फ्यूचर्स और ऑप्शंस बाजार में काम करने वाले प्रतिभागियों को अपने ट्रेडिंग सिस्टम, ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस और एक्सचेंज के ट्रेडिंग इनवायरमेंट के साथ कनेक्टिविटी की जांच करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, इस सत्र में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) सेगमेंट को भी शामिल किया गया है।

बीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इक्विटी सेगमेंट के लिए यह मॉक ट्रेडिंग सत्र शनिवार, 14 मार्च 2026 को एक्सचेंज के प्राइमरी साइट (पीआर) और डिजास्टर रिकवरी साइट (डीआर) दोनों से संचालित किया जाएगा। इससे यह भी जांचा जाएगा कि किसी आपात स्थिति में वैकल्पिक तकनीकी ढांचा किस तरह काम करता है।

साथ ही, जो ट्रेडिंग मेंबर्स थर्ड पार्टी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, वे इस मॉक ट्रेडिंग सत्र का उपयोग अपने ट्रेडिंग एप्लिकेशन की विभिन्न कार्यक्षमताओं की जांच के लिए भी कर सकते हैं। इसमें कॉल ऑक्शन सत्र, रिस्क-रिडक्शन मोड, ट्रेडिंग हॉल्ट, ब्लॉक डील्स जैसी विशेष परिस्थितियों में सिस्टम के प्रदर्शन को भी परखा जा सकेगा।

एक्सचेंज ने स्पष्ट किया है कि यह मॉक ट्रेडिंग केवल परीक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस दौरान होने वाले किसी भी ट्रेड पर न तो मार्जिन की कोई बाध्यता लागू होगी और न ही पे-इन या पे-आउट से जुड़ी कोई जिम्मेदारी बनेगी। यानी इस सत्र के दौरान किए गए सौदों से किसी प्रकार के अधिकार या देनदारी उत्पन्न नहीं होगी।

बीएसई ने बाजार प्रतिभागियों से इस मॉक ट्रेडिंग सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। एक्सचेंज का कहना है कि बेहतर और अधिक कुशल ट्रेडिंग प्रणाली विकसित करने के लिए सभी सदस्यों से मिलने वाला फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया गया है कि वे सत्र के बाद शाम 5 बजे तक अपने सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करें।

किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए ट्रेडिंग मेंबर्स अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं या फिर बीएसई हेल्पडेस्क (022-45720400/600 और 022-69158500; बीएसईहेल्प@बीएसईइंडिया.कॉम) और टेक सपोर्ट टीम (022-22728053; बीएसई.टेक@बीएसईइंडिया.कॉम) से भी संपर्क कर सकते हैं ताकि प्रतिभागियों को किसी तरह की तकनीकी समस्या या सवाल होने पर तुरंत सहायता मिल सके।

--आईएएनएस

 

 

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