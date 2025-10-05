ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर अगले सप्ताह आएंगे भारत, मुंबई में पीएम मोदी के साथ होगी अहम बैठक

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यूनाइटेड किंगडम के पीएम कीर स्टार्मर 8 अक्टूबर से भारत की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को इसकी घोषणा की। यह प्रधानमंत्री स्टार्मर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, 9 अक्टूबर को मुंबई में इस यात्रा के दौरान, दोनों प्रधानमंत्री 'विजन 2035' के अनुरूप भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं में प्रगति का जायजा लेंगे। यह 'विजन 2035' व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे प्रमुख स्तंभों में कार्यक्रमों और पहलों का एक केंद्रित और समयबद्ध 10-वर्षीय रोडमैप है।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "दोनों नेता भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भी शामिल होंगे और भाषण देंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, दोनों नेता इंडस्ट्री एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर्स और इनोवेटर्स से मिलेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा 23-24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की यूके यात्रा से उत्पन्न गति और सार्थकता को और आगे बढ़ाएगी। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी बनाने के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी।"

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर ने बकिंघमशायर के चेकर्स स्थित ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निवास पर मुलाकात की थी, जहां दोनों नेताओं ने आमने-सामने की बैठक के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की थी।

उन्होंने ऐतिहासिक भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया था, जिसने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर पहुंचाया और साथ ही दोनों अर्थव्यवस्थाओं में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग और रोजगार सृजन को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया।

दोनों पक्षों ने दोहरे योगदान समझौते पर बातचीत करने पर भी सहमति व्यक्त की थी, जो सीईटीए के साथ ही लागू हुआ और जिसने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए व्यापार करने की लागत को कम करके दोनों देशों में पेशेवरों और सेवा उद्योग को सुविधा प्रदान की।

पूंजी बाजार और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में इस बात पर जोर दिया था कि दोनों पक्ष गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी, जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, और ब्रिटेन के जीवंत वित्तीय इकोसिस्टम के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं।

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के साथ-साथ विश्व बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रक्षा उत्पादों के को-डिजाइन, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप को अंतिम रूप दिए जाने का भी स्वागत किया था। दोनों देशों के सशस्त्र बलों की नियमित सहभागिता का स्वागत करते हुए, उन्होंने गहरी होती रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया।

