ब्राजील के उपराष्ट्रपति आज पीयूष गोयल से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन दो दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमिन गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से व्यापार मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक के उद्घाटन के लिए मुलाकात करेंगे।

दोनों देशों के नेताओं के बीच इस मुलाकात का उद्देश्य भारत और ब्राजील के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। अल्कमिन बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी है।

भारत दौरे के पहले दिन उन्होंने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्हो भी मौजूद थे।

भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी के बीच उपराष्ट्रपति अल्कमिन का यह दौरा खास माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बहुआयामी संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई।

इसके अलावा, उन्होंने संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण यात्राओं सहित सैन्य आदान-प्रदान पर केंद्रित रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

मुलाकात के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन और रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्हो के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने चल रही रक्षा पहलों की समीक्षा की, रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की, और संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण यात्राओं और रणनीतिक आदान-प्रदान के माध्यम से सैन्य-से-सैन्य सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे भारत-ब्राजील साझेदारी और मजबूत होगी।"

बता दें कि ब्राजील के उपराष्ट्रपति की इस यात्रा से पहले 7 अक्टूबर को आयोजित भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) की सातवीं बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को पांच वर्षों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के रोडमैप पर चर्चा हुई थी।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया ब्राजील यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने हमारे व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्रिस्तरीय समीक्षा तंत्र स्थापित करने और अगले पांच वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।"

इसमें आगे कहा गया है, "अल्कमिन की यात्रा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की समीक्षा करने, नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक रोडमैप तैयार करने और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।"

