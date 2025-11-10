बोलीविया के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा

ला पाज, 9 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने रविवार को रोड्रिगो पाज परेरा के बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति परेरा को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, "बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में रोड्रिगो पाज परेरा के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रपति पाज परेरा से मुलाकात की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। भारत बोलीविया के साथ साझेदारी को मजबूत करने और साझा हितों पर मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

इससे पहले बोलीविया पहुंचने पर भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "भारत के लोगों की ओर से यह सम्मान पाकर मुझे खुशी हो रही है। इस गर्मजोशी भरे स्वागत और सम्मान के लिए ला पाज के मेयर इवान एरियस और बोलीविया के लोगों का आभारी हूं।"

इससे पहले अक्टूबर में, प्रधानमंत्री मोदी ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति परेरा को बधाई दी थी।

सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल (टीएसई) रिजल्ट के अनुसार, परेरा ने 19 अक्टूबर को बोलीविया में राष्ट्रपति पद के दूसरे दौर का चुनाव जीता था।

इस मौके पर पीएम मोदी ने बधाई संदेश देते हुए लिखा था, "रोड्रिगो पाज परेरा, बोलीविया के राष्ट्रपति चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। भारत और बोलीविया के बीच गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध लंबे समय से हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की आधारशिला रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में साझा प्रगति और समृद्धि के लिए हमारी साझेदारी को और गहरा करने की उम्मीद करता हूं।"

