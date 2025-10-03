ब्लैक बॉक्स ने विंड रिवर के साथ साझेदारी की घोषणा की, दुनिया भर में एज और क्लाउड इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा

मुंबई, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन की प्रमुख कंपनी 'ब्लैक बॉक्स' ने शुक्रवार को 'विंड रिवर' के साथ एक ग्लोबल रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। विंड रिवर की पहचान इंटेलिजेंट एज सॉफ्टवेयर में एक ग्लोबल लीडर के रूप में होती है। इस साझेदारी का उद्देश्य दुनिया भर के सभी उद्योगों को नेक्स्ट-जेनरेशन एज और क्लाउड सॉल्यूशन प्रदान करना है।

इस ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत, ब्लैक बॉक्स को भारत और मिडल-ईस्ट में विंड रिवर सॉल्यूशन देने का अधिकार मिला है।

इस साझेदारी के साथ इन संभावित बाजारों में ब्लैक बॉक्स की लीडरशिप मजबूत होगी और कंपनी के लिए विकास के नए अवसर भी पेश होंगे।

इसके अलावा, ब्लैक बॉक्स ने दुनिया भर के कई क्षेत्रों में एंड-यूजर कस्टमर से जुड़ने के लिए विंड रिवर के साथ एक अलग समझौता किया है, जिससे इस सहयोग की पहुंच और प्रभाव बढ़ेगा।

इस साझेदारी से अगले पांच वर्षों में दुनिया भर से लगभग 1350 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

इस सहयोग से एआई-ड्रिवन वर्कलोड, स्केलेबल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट और इंटेलिजेंट एज सॉल्यूशन के एंटरप्राइज अडॉप्शन को पेश करने वाले एक मुख्य लीडर के रूप में ब्लैक बॉक्स की स्थिति मजबूत होगी, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अगले युग को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण होगा

मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोटिव और टेलीकॉम जैसे उद्योगों को इस साझेदारी से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें सुरक्षित, स्केलेबल और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ग्राहक अनुभव दोनों में सुधार होगा।

ब्लैक बॉक्स के प्रेसिडेंट और सीईओ संजीव वर्मा ने कहा, "विंड रिवर के साथ यह साझेदारी ब्लैक बॉक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।"

उन्होंने आगे कहा, "विंड रिवर की प्रमाणित टेक्नोलॉजी और हमारे डीप इंटीग्रेशन अनुभव को मिलाकर, हम मिलकर हाई-ग्रोथ मार्केट में एंटरप्राइजेज के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेजी से आगे बढ़ाने की स्थिति में हैं। इससे हम अपने ग्राहकों के लिए एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकेंगे और शेयरहोल्डर्स के लिए दीर्घकालिक मूल्य भी बना सकेंगे।"

इस साझेदारी के मुख्य फोकस एरिया, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट एज और क्लाउड-नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सुरक्षित; स्केलेबल प्राइवेट क्लाउड को सक्षम करना, एआई वर्कलोड; वर्चुअल मशीन और कंटेनर माइग्रेशन को सपोर्ट करना, लॉन्ग-टर्म सपोर्ट और सुरक्षा के साथ एंटरप्राइज-ग्रेड लिनक्स प्लेटफॉर्म प्रदान करना और डिजिटल ऑपरेशन को सरल बनाने के लिए ऑटोमेशन और सेंट्रलाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन को बढ़ावा देना है।

इस विस्तारित भूमिका के साथ ब्लैक बॉक्स दुनिया भर के एंटरप्राइजेज के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को आकार देने के अपने संकल्प को मजबूत करते हुए, हाइपरकन्वर्ज्ड और एज कंप्यूट मार्केट में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर रहा है।

--आईएएनएस

एसकेटी/