ब्लैक बॉक्स का मुनाफा वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों के अग्रणी प्रदाता ब्लैक बॉक्स लिमिटेड ने 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। कंपनी ने परिचालन लाभ और शुद्ध मुनाफे दोनों में साल-दर-साल सुधार के साथ एक मजबूत प्रदर्शन किया।

कंपनी ने यह प्रदर्शन ऐसे समय पर किया है, जब वैश्विक टैरिफ अनिश्चितता ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की समयसीमा को प्रभावित किया।

वित्त वर्ष 25 में रखी गई मजबूत परिचालन नींव पर निर्माण करते हुए (इस दौरान कंपनी ने अपना बहु-वर्षीय बदलाव पूरा किया और महत्वपूर्ण मार्जिन विस्तार हासिल किया) वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही ने एग्जीक्यूशन में निरंतर अनुशासन, मजबूत मुनाफा और विस्तारित ऑर्डर बुक को प्रतिबिंबित किया।

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में आय 1,387 करोड़ रुपए रही है, जबकि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में यह 1,423 करोड़ रुपए थी। मौजूदा टैरिफ परिवेश के कारण कुछ ग्राहकों द्वारा उपकरण खरीद में देरी के परिणामस्वरूप सर्विस एग्जीक्यूशन और आय प्राप्ति में अंतर आया।

तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए 116 करोड़ रुपए रहा, जो साल-दर-साल 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आय में कमी के कारण कम स्थिर लागत अवशोषण के बावजूद, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ईबीआईटीडीए मार्जिन साल-दर-साल 30 आधार अंकों से बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गया।

कर-पश्चात लाभ साल-दर-साल 28 प्रतिशत बढ़कर 47 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 37 करोड़ रुपए था। असाधारण वस्तुओं में कमी और कम करों के कारण कर-पश्चात लाभ मार्जिन में 80 आधार अंकों का सुधार हुआ।

समीक्ष अवधि में ऑर्डर की गति मजबूत रही, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के अंत में बैकलॉग 4,433 करोड़ रुपए (518 मिलियन डॉलर) रही, जो वित्त वर्ष 25 की समाप्ति पर 4,313 करोड़ रुपए (504 मिलियन डॉलर) थी। तिमाही के दौरान ऑर्डर बुकिंग 1,506 करोड़ रुपए (176 मिलियन डॉलर) के साथ मजबूत रही, जो कंपनी के आय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत है।

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में जीते गए सभी सौदों में से लगभग दो-तिहाई उच्च-मूल्य वाले सौदे थे, जो चल रहे परिवर्तन की सफलता और वैश्विक प्रमुख ग्राहकों के साथ बड़े पैमाने की परियोजनाओं पर कंपनी के रणनीतिक फोकस को दर्शाता है।

कंपनी ने कम-मूल्य वाले खातों की लंबी सूची को कम करके अपने ग्राहक पोर्टफोलियो को सुव्यवस्थित करना जारी रखा, जिससे कुल संख्या पिछले वर्ष के लगभग 1,500 से घटकर 1,000 से नीचे आ गई। कंपनी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने की, उच्च-मूल्य वाली परियोजनाएं हासिल करने के लिए अपनी वैश्विक उपस्थिति और स्थानीय विशेषज्ञता का लाभ उठाना जारी रखे हुए है।

तिमाही के दौरान प्रमुख ऑर्डरों में एक प्रमुख वित्तीय सेवा दिग्गज से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बहुत बड़ी परियोजना, और लैटिन अमेरिका में अपने संचालन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ओटीटी कंपनियों में से एक से कार्यस्थल समाधान अनुबंध शामिल थे। कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दो महत्वपूर्ण डेटा सेंटर ऑर्डर भी प्राप्त किए, जिसमें से एक वैश्विक हाइपरस्केलर से और दूसरा एक शीर्ष-दस वैश्विक को-लोकेशन प्रदाता से है।

अन्य प्रमुख ऑर्डरों में एक शीर्ष-स्तरीय नगर परिवहन प्राधिकरण से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कार्यस्थल समाधान परियोजना, एक प्रमुख सार्वजनिक सेवा संगठन से एक संयुक्त कनेक्टिविटी अवसंरचना और नेटवर्किंग ऑर्डर, और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित 200 वर्ष पुराने शोध विश्वविद्यालय से एक बड़ा नेटवर्किंग सौदा शामिल था।

परिणामों पर टिप्पणी करते हुए, पूर्णकालिक निदेशक, संजीव वर्मा ने कहा, "पिछले पांच वर्षों में, हमने ब्लैक बॉक्स को घाटे में चल रही इकाई से एक मजबूत बैलेंस शीट वाले लाभदायक, नकदी-उत्पादक व्यवसाय में बदल दिया है। इस बदलाव के साथ, वित्त वर्ष 26 विकास में तेजी लाने, राजस्व बढ़ाने और बाजार में अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए समर्पित है। हालांकि वर्ष की शुरुआत धीमी रही, लेकिन हम प्रमुख खातों में ठोस प्रगति देख रहे हैं और कई उच्च-मूल्य वाले अवसरों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अपनी विशिष्ट क्षमताओं, मजबूत पाइपलाइन और प्रतिबद्ध टीमों के सहयोग से, हमें स्थायी, दीर्घकालिक विकास प्रदान करने का पूरा विश्वास है।"

कार्यकारी निदेशक और वैश्विक मुख्य वित्तीय अधिकारी, दीपक कुमार बंसल ने कहा, "हालांकि पहली तिमाही आमतौर पर चौथी तिमाही की तुलना में धीमी होती है, इस तिमाही के प्रदर्शन में मौजूदा टैरिफ परिवेश के कारण उपकरण खरीद में कुछ ग्राहक-प्रेरित देरी भी दिखाई दी, जिसका असर राजस्व प्राप्ति और परिचालन मार्जिन के समय पर पड़ा। इसके बावजूद, हमने ईबीआईटीडीए और कर-पश्चात लाभ दोनों में साल-दर-साल वृद्धि हासिल की, जो हमारी परिचालन दक्षता और मार्जिन लचीलेपन को दर्शाता है। एक मजबूत ऑर्डर बुक, स्वस्थ नकदी भंडार और एक मजबूत बाजार-आधारित रणनीति के साथ, हमें शेष वित्तीय वर्ष में अपनी विकास महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का पूरा भरोसा है।"

--आईएएनएस

एबीएस/