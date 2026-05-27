ब्लैक बॉक्स ने वित्त वर्ष 2026 में किया मजबूत प्रदर्शन, ऑर्डर बुक एक अरब डॉलर के पार

नई दिल्ली: एस्सार ग्रुप की टेक्नोलॉजी कंपनी और अग्रणी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड (बीएसई: 500463| एनएसई: बीबॉक्स) ने पूरे वित्त वर्ष 26 और मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए है।

वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान कंपनी ने प्रमुख वित्तीय और परिचालन मापदंडों में लगातार प्रगति दर्ज की, जिससे बेहतर मुनाफा, मजबूत नकदी प्रवाह और रणनीतिक सौदों में निरंतर प्रगति का समर्थन प्राप्त हुआ। बेहतर अवसरों की उपलब्धता, बेहतर व्यावसायिक मिश्रण और बढ़ते ऑर्डर बैकलॉग से भविष्य में निरंतर वृद्धि और विस्तार की मजबूत संभावनाएं बनती हैं।

इस तिमाही और पूरे वर्ष के दौरान, ब्लैक बॉक्स ने प्रमुख ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना और जुड़ाव को गहरा करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप सौदों में निरंतर गति और निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। कंपनी के बढ़ते ऑर्डर बैकलॉग से इसकी बेहतर व्यावसायिक प्रगति और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को और बल मिलता है।

एक स्थिर परिवर्तनकारी आधार और अधिक केंद्रित व्यावसायिक रणनीति के बल पर, ब्लैक बॉक्स अपने मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों, विशेष रूप से डेटा सेंटर, में बढ़ती लोकप्रियता हासिल कर रहा है, साथ ही परिचालन दक्षता में सुधार और मुनाफे को बढ़ा रहा है।

प्रमुख क्षेत्रों और रणनीतिक बाजारों में मजबूत ऑर्डर प्रवाह के चलते, ब्लैक बॉक्स ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में भी मजबूत व्यावसायिक गति बनाए रखी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 का समापन लगभग 792 मिलियन डॉलर (लगभग 7,000 करोड़ रुपए) के ऑर्डर बैकलॉग के साथ किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक है। इससे राजस्व में मजबूत स्थिरता आई और वित्त वर्ष 2027 की ठोस शुरुआत के लिए व्यवसाय को तैयार किया।

ब्लैक बॉक्स ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में प्रमुख वित्तीय मापदंडों में स्थिर वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में राजस्व 9 प्रतिशत बढ़कर 1,691 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 1,545 करोड़ रुपए था। वहीं, ईबीआईटीडीए 12 प्रतिशत बढ़कर 164 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 147 करोड़ रुपए था। परिचालन दक्षता और व्यावसायिक गुणवत्ता में सुधार को दर्शाते हुए, पीएटी 7 प्रतिशत बढ़कर 65 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 60 करोड़ रुपए था।

इस तिमाही के दौरान, ब्लैक बॉक्स को 377 मिलियन डॉलर (लगभग 3,331 करोड़ रुपए) के नए ऑर्डर मिले, जबकि वित्त वर्ष 2026 के पहले नौ महीनों में कुल ऑर्डर बुकिंग 626 मिलियन डॉलर (लगभग 553 करोड़ रुपए) थी। यह बढ़ती ग्राहक मांग और बेहतर सौदे रूपांतरण गति को दर्शाता है।

इस तिमाही के दौरान मिले प्रमुख ऑर्डरों में एक प्रमुख अमेरिकी वैश्विक हाइपरस्केलर से 75 मिलियन डॉलर (लगभग 663 करोड़ रुपए) का डेटा सेंटर सेवा अनुबंध, 31 मिलियन डॉलर (लगभग 277 करोड़ रुपए) का एक अन्य अनुबंध और एक प्रमुख अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ 90 मिलियन डॉलर (लगभग 795 करोड़ रुपए) से अधिक का बहुवर्षीय रणनीतिक अनुबंध शामिल है।

कंपनी को अमेरिका के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र के ग्राहकों से लगभग 19 मिलियन डॉलर (लगभग 169 करोड़ रुपए) के कई ऑर्डर, एक प्रमुख रिटेल चेन से 7 मिलियन डॉलर (लगभग 62 करोड़ रुपए) का ऑर्डर, एक ट्रैवल कंपनी से 3.3 मिलियन डॉलर (लगभग 29 करोड़ रुपए) का ऑर्डर, एक यूटिलिटी कंपनी से 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपए) का ऑर्डर और दुनिया के सबसे बड़े चिप निर्माताओं में से एक से 2 मिलियन डॉलर (लगभग 18 करोड़ रुपए) का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ।

भारत में, कंपनी ने एक प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर से एंटरप्राइज नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी समाधानों के लिए लगभग 2.4 मिलियन डॉलर (लगभग 21 करोड़ रुपए) और एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से नेटवर्किंग समाधानों के लिए लगभग 1.8 मिलियन डॉलर (लगभग 16 करोड़ रुपए) के महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किए।

इसके अतिरिक्त, ब्लैक बॉक्स ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के दौरान एक नए वैश्विक हाइपरस्केलर के साथ एक रणनीतिक सफलता प्राप्त की और वर्तमान में भविष्य के संभावित अनुबंधों के लिए वाणिज्यिक और संविदात्मक वार्ताओं के उन्नत चरणों में है।

कंपनी के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन पर विश्वास जताते हुए, बोर्ड ने शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, 50 प्रतिशत (प्रत्येक 2 रुपए अंकित मूल्य के शेयर पर 1 रुपए) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

वैश्विक स्तर पर अपनी वितरण और बाजार क्षमताओं को और मजबूत करते हुए, ब्लैक बॉक्स ने ब्राजील स्थित 2एस इनोवाकोएस टेक्नोलोजिकस एस.ए. का अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जो 1 मई, 2026 से प्रभावी है। ब्राजील के बाजार में 35 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, यह अधिग्रहण लैटिन अमेरिका में ब्लैक बॉक्स की उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और डेटा सेंटर नेटवर्किंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और प्रबंधित अवसंरचना सेवाओं सहित उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में क्षमताओं को मजबूत करता है। इस अधिग्रहण से वार्षिक राजस्व में लगभग 500 करोड़ रुपए का योगदान होने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 27 सितंबर, 2024 को जारी किए गए वारंटों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करके 386.36 करोड़ रुपए जुटाकर अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत किया। कुल 92,65,215 वारंटों को 417 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया, जिसमें सभी वारंट धारकों ने अपने अधिकारों का पूर्णतः प्रयोग किया।

फरवरी और मार्च 2026 के दौरान अस्थिर बाजार परिस्थितियों के बावजूद धन जुटाने की प्रक्रिया का सफल समापन ब्लैक बॉक्स के व्यापारिक सिद्धांतों, रणनीतिक दिशा और क्रियान्वयन क्षमताओं में निवेशकों और प्रवर्तकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। प्रवर्तकों ने 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो कुल पूंजी निवेश का 51.76 प्रतिशत है। रूपांतरण के बाद, प्रवर्तकों की शेयरधारिता अब 69.99 प्रतिशत हो गई है, जो शेयरधारकों के हितों के प्रति निरंतर दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और सामंजस्य को रेखांकित करती है।

कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव वर्मा, ने कहा, “ब्लैक बॉक्स वैश्विक एआई-संचालित अवसंरचना उछाल का प्रत्यक्ष लाभार्थी है, क्योंकि उद्यम और हाइपरस्केल कंपनियां अगली पीढ़ी के नेटवर्क, डेटा सेंटर और कनेक्टिविटी पर खर्च बढ़ा रही हैं। वित्त वर्ष 2026 में, हमने ऑर्डर बुकिंग में लगभग 1 बिलियन डॉलर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया, जो हमारे ग्राहक संबंधों और बाजार में हमारी मजबूत स्थिति को दर्शाता है और हमें वित्त वर्ष 2027 और उसके बाद के भविष्य के लिए ठोस स्पष्टता प्रदान करता है। एआई और उद्यम आधुनिकीकरण निवेश में तेजी के साथ, ब्लैक बॉक्स अनुशासित क्रियान्वयन और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य पर अटूट ध्यान केंद्रित करते हुए, कई वर्षों के विकास के अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।”

ब्लैक बॉक्स के कार्यकारी निदेशक और वैश्विक मुख्य वित्तीय अधिकारी दीपक कुमार बंसल ने कहा, “वित्त वर्ष 2026 ब्लैक बॉक्स के लिए अनुशासित क्रियान्वयन और व्यवसाय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का वर्ष रहा। हमने राजस्व, लाभप्रदता और मार्जिन में स्थिर वृद्धि हासिल की, साथ ही वैश्विक स्तर पर अपने परिचालन और वित्तीय आधार को और मजबूत किया। डिजिटल बुनियादी ढांचे और एआई-आधारित उद्यम परिवर्तन की बढ़ती मांग के साथ, हमारा मानना ​​है कि उद्योग एक बहु-वर्षीय निवेश चक्र में प्रवेश कर रहा है जो महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। हम वित्तीय अनुशासन के साथ स्केलेबल विकास को गति देने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और दीर्घकालिक रूप से स्थायी मूल्य सृजन का समर्थन करने के लिए नकदी प्रवाह सृजन को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।”

--आईएएनएस

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