ब्लू डार्ट ने सामान्य मूल्य वृद्धि का किया एलान, 1 जनवरी 2026 से होगी लागू

Oct 01, 2025

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस) । लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट ने मंगलवार को सामान्य मूल्य वृद्धि (जीपीआई) लागू करने की घोषणा की, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। कंपनी का कहना है कि औसतन शिपमेंट मूल्य में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि उत्पाद की विविधताओं और ग्राहक शिपिंग प्रोफाइल पर निर्भर करेगी।

कंपनी का कहना है कि नए ग्राहकों को सहयोग देने और व्यवसाय की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच साइन अप करने वाले ग्राहकों पर इस जीपीआई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर बाल्फोर मैनुअल ने इस मौके पर कहा, "ब्लू डार्ट में हमारी प्रतिबद्धता हमेशा उत्कृष्टता प्रदान करने और एक फ्यूचर-रेडी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाने की रही है। सामान्य मूल्य वृद्धि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और नेटवर्क विस्तार में लगातार निवेश करने में सक्षम बनाती है, जिससे हमारे ग्राहकों की विश्वसनीयता बढ़ती है।"

मैनुअल ने कहा कि हम अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जुड़े सभी ग्राहकों को इससे छूट देंगे और अपना वादा दोहराते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी हम उद्योगों को हमारे साथ सहजता से विस्तार करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

ब्लू डार्ट हर वर्ष अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर को रिव्यू करता है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल सके।

कंपनी के अनुसार, यह प्राइस एडजस्टमेंट ब्लू डार्ट की स्पीड, विश्वसनीयता, कस्टमर-सेंट्रिक सॉल्यूशन के हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए जरूरी है। साथ ही, यह कदम महंगाई के दबाव, बढ़ती एयरलाइन लागत और ग्लोबल सप्लाई चेन की जटिलताओं से निपटने के लिए भी उठाया जा रहा है। ब्लू डार्ट का उद्देश्य विश्वास, स्पीड और केयर के साथ व्यवसायों और समुदायों को जोड़ना है।

ब्लू डार्ट ने कहा, आर्थिक वास्तविकताओं और इनोवेशन-सस्टेनेबिलिटी में दीर्घकालिक निवेश के बीच सक्रिय रूप से संतुलन बनाकर हम स्वयं को और अपने क्लाइंट्स को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तैयार कर रहे हैं। मजबूत आधार और कस्टमर-फर्स्ट अप्रोच के साथ हमें विश्वास है कि हम एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स उद्योग में नए मानदंड स्थापित करते रहेंगे। साथ ही, भारत की स्थिति ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे।"

