बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ओएफएस को बंपर रिस्पॉन्स, नॉन-रिटेल सेगमेंट के लिए 407 प्रतिशत बोलियां मिलीं

Dec 03, 2025, 04:43 AM

नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) को निवेशकों से बंपर रिस्पॉन्स मिला है और इसके नॉन-रिटेल सेगमेंट के लिए 407 प्रतिशत बोलियां मिली हैं। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई।

वित्तीय सेवा विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की गई एक पोस्ट में कहा,"बाजार में मिले शानदार रिस्पॉन्स के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बधाई। एक प्रतिशत के अतिरिक्त ग्रीन शू ऑप्शन के साथ 5 प्रतिशत की सरकारी हिस्सेदारी बिक्री के लिए लाए गए ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के नॉन-रिटेल सेगमेंट को 407 प्रतिशत बोलियां मिली हैं। यह सरकारी बैंकों और भारत के बैंकिंग सिस्टम में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दिखाता है।"

डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने सोमवार को ऐलान किया था कि सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ओएफएस के जरिए 6 प्रतिशत की इक्विटी बेचेगी।

इसका नॉन-रिटेल सेगमेंट निवेशकों के लिए मंगलवार को खुल गया था। नॉन-रिटेल सेगमेंट में मुख्यत: घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक आते हैं। रिटेल सेगमेंट के लिए ओएफएस बुधवार को खुलेगा।

सरकार की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी बेचने की वजह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का नियम है, जिसके तहत कोई भी प्रमोटर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकता है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी 79.60 प्रतिशत है।

ओएफएस के तहत कंपनी द्वारा जुटाया जाने वाले पैसा सीधे प्रमोटर के पास जाता है। इस कारण बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करीब 6 प्रतिशत की हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को करीब 2,600 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर सत्र के अंत में 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57.50 रुपए पर बंद हुआ। बीते एक महीने में शेयर में करीब 4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। बीते छह महीने में शेयर का प्रदर्शन करीब सपाट रहा है। इस साल की शुरुआत से अब तक शेयर ने निवेशकों को 9 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

