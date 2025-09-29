अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

बजाज फाइनेंस का मार्केटकैप लगभग 5,000 करोड़ रुपए घटा, टीसीएस और इन्फोसिस को भी हुआ नुकसान

Sep 29, 2025, 02:17 AM

मुंबई, 28 सितंबर (आईएएनएस)। शेयर बाजार में कमजोरी के चलते भारत की शीर्ष फाइनेंस कंपनियों में से एक बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन इस सप्ताह 4,977.99 करोड़ रुपए घटकर 6,12,914.73 करोड़ रुपए रह गया। साथ ही, टीसीएस, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप में भी कमी देखी गई है।

बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए बिकवाली वाला रहा। निफ्टी 672.35 अंक या 2.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,654.70 और सेंसेक्स 2,199.77 अंक या 2.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,426.46 पर बंद हुआ।

यह भारी गिरावट कई कारकों के कारण हुई, जिसमें एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि, भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर आना जैसे कारक शामिल हैं।

ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंट प्राप्त दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने से सभी क्षेत्रों में धारणा प्रभावित हुई है, जिसके चलते बाजार में गिरावट देखने को मिली है।

देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को सबसे अधिक नुकसान हुआ, जिसका बाजार मूल्यांकन 97,597.91 करोड़ रुपए घटकर 10,49,281.56 करोड़ रुपए रह गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 40,462.09 करोड़ रुपए घटकर 18,64,436.42 करोड़ रुपए रह गया, जबकि इंफोसिस का बाजार मूल्यांकन 38,095.78 करोड़ रुपए घटकर 6,01,805.25 करोड़ रुपए हो गया है।

एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 33,032.97 करोड़ रुपए घटकर 14,51,783.29 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 29,646.78 करोड़ रुपए घटकर 9,72,007.68 करोड़ रुपए रह गया।

भारती एयरटेल का मूल्यांकन 26,030.11 करोड़ रुपए घटकर 10,92,922.53 करोड़ रुपए हो गया, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मूल्यांकन 13,693.62 करोड़ रुपए घटकर 5,51,919.30 करोड़ रुपए रह गया।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 11,278.04 करोड़ रुपये घटकर 5,89,947.12 करोड़ रुपए और भारतीय स्टेट बैंक का 4,846.07 करोड़ रुपए घटकर 7,91,063.93 करोड़ रुपए हो गया है।

इन नुकसानों के बावजूद, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी शामिल हैं।

