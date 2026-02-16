अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Bill Gates Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश के दौरे पर आज पहुंचेंगे बिल गेट्स

गेट्स फाउंडेशन के साथ बिल गेट्स करेंगे आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर चर्चा
Feb 16, 2026, 04:05 PM
अमरावती: गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बिल गेट्स सोमवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं।

गेट्स फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंच रहे बिल गेट्स की राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश से मुलाकात होगी। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

 

अधिकारियों के अनुसार, गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से राज्य सरकार इन क्षेत्रों में पहले से चल रही परियोजनाओं का और विस्तार करेगी।

 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, बिल गेट्स सुबह 10 बजे राज्य सचिवालय पहुंचेंगे। इसके बाद वे रियल टाइम गवर्नेंस सोसायटी (आरटीजीएस) केंद्र का दौरा करेंगे, जहां उन्हें शासन में तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

 

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उन्हें रियल टाइम गवर्नेंस की नीतियों और उसके परिणामों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी गेट्स की टीम के साथ बैठक करेंगे।

 

चंद्रबाबू नायडू स्वर्णंध्र विजन-2047 के लक्ष्यों को पाने के लिए किए गए सुधारों, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और दूसरे सेक्टर्स पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा, वे मेडटेक, डायग्नोस्टिक्स में सर्विसेज़ और संजीवनी जैसे प्रोजेक्ट्स पर डिटेल में जानकारी भी देंगे।

 

राज्य सरकार गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर चलाए जा रहे संजीवनी प्रोजेक्ट पर एक डिटेल डेमोंस्ट्रेशन भी देगी।

 

सूत्रों ने बताया कि इसके बाद बिल गेट्स की टीम अमरावती के पास उंडावल्ली गांव स्थित एक खेत का दौरा करेगी। वहां ड्रोन और एआई की मदद से की जा रही आधुनिक खेती को देखा जाएगा।

 

दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि संजीवनी परियोजना के माध्यम से आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे, जिससे हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा।

