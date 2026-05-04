अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

BHEL Results : चौथी तिमाही में बीएचईएल का शानदार प्रदर्शन, मुनाफा 156 प्रतिशत बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए हुआ

बीएचईएल के मुनाफे में जबरदस्त उछाल, डिविडेंड और शेयर में तेजी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 05:28 AM
चौथी तिमाही में बीएचईएल का शानदार प्रदर्शन, मुनाफा 156 प्रतिशत बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए हुआ

नई दिल्ली: सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (मार्च तिमाही) के नतीजे जारी करते हुए अपने समेकित शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें पावर सेक्टर की मजबूत ग्रोथ का बड़ा योगदान रहा।

एक्सचेंज फाइलिंग में महारत्न पीएसयू कंपनी ने बताया कि उसका कर के बाद मुनाफा (पीएटी) साल-दर-साल आधार पर 156 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 504.45 करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़कर 1,290 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी की ऑपरेशंस से होने वाली आय (रेवेन्यू) भी 37 प्रतिशत बढ़कर 12,310 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 8,993 करोड़ रुपए थी।

सेगमेंट के हिसाब से देखें तो पावर बिजनेस कंपनी के प्रदर्शन का मुख्य आधार बना रहा। इस सेगमेंट से होने वाली आय 53.6 प्रतिशत बढ़कर 9,509.85 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6,192.41 करोड़ रुपए थी।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भेल का समेकित शुद्ध मुनाफा 1,600.26 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 533.90 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

वहीं, वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की कुल आय 34,589.83 करोड़ रुपए रही, जो वित्त वर्ष 2025 के 28,804.79 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत ज्यादा है।

सालाना प्रदर्शन में भी पावर सेगमेंट का दबदबा कायम रहा, जहां से आय 21 प्रतिशत बढ़कर 25,406.71 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले साल यह 20,937.25 करोड़ रुपए थी।

नतीजों के साथ ही कंपनी के बोर्ड ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 2 रुपए के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.40 रुपए का अंतिम डिविडेंड देने की मंजूरी दी है।

सोमवार को एनएसई पर भेल का शेयर करीब 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 377.05 रुपए पर बंद हुआ। पीएसयू स्टॉक के 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 399 रुपए और निम्नतम स्तर 205.12 रुपए है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप 1.32 लाख करोड़ रुपए है।

--आईएएनएस

 

 

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