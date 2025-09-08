भारतीय यूजर्स ने वॉट्सऐप डाउन होने की दर्ज करवाई शिकायत, मैसेज भेजने और स्टेटस अपडेट करने में आ रही परेशानी

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप को लेकर सोमवार को आउटेज की शिकायत दर्ज की गई। देश भर से वॉट्सऐप यूजर्स का कहना है कि उन्हें वॉट्सऐप के जरिए मैसेज भेजने और स्टेटस अपडेट करने में परेशानी आ रही है।

वॉट्सऐप आउटेज को लेकर आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म वेबसाइट डाउनडिटेक्टर पर भी जानकारी दी गई है।

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर 2 बजकर 20 मिनट तक वॉट्सऐप आउटेज को लेकर करीब 410 रिपोर्ट दर्ज की गई।

दर्ज शिकायतों में से 54 प्रतिशत यूजर्स का कहना था कि उन्हें सर्वर कनेक्शन को लेकर परेशानी आई। वहीं, 24 प्रतिशत यूजर्स का कहना था कि वे वॉट्सऐप डेस्कटॉप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और 22 प्रतिशत यूजर्स ने वॉट्सऐप मोबाइल ऐप को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई।

वॉट्सऐप आउटेज को लेकर यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर भी पोस्ट शेयर की। सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि वॉट्सऐप वेब काम नहीं कर रहा है।

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "अंकल और आंटी वॉट्सऐप पर गुड मॉर्निंग जीआईएफ भेज रहे हैं। लेट मी पुट दिस बैग डाउन एंड गो टू बेड।"

वॉट्सऐप डाउन को लेकर दूसरे यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि हां मेरा वॉट्सऐप भी डाउन है।

हालांकि, वॉट्सऐप आउटेज को लेकर अभी तक पैरेंट कंपनी मेटा की ओर से किसी तरह कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। कंपनी इस वॉट्सऐप परेशानी को लेकर जल्द ही अपना बयान जारी कर सकती है।

यह पहली बार नहीं है जब मेटा के चैटिंग ऐप वॉट्सऐप को लेकर आउटेज की परेशानी आई हो। इससे पहले, इस वर्ष अप्रैल में वॉट्सऐप को लेकर यूजर्स ने इसी तरह की परेशानी की शिकायत की थीं। पिछले आउटेज में भी वॉट्सऐप यूजर्स घंटों तक मैसेज भेजने और स्टेटस अपडेट करने में असमर्थ रहे।

डाउनडिटेक्ट के अनुसार, 12 अप्रैल को करीब 81 प्रतिशत यूजर्स ने वॉट्सऐप भेजने को लेकर परेशानी की रिपोर्ट की थी। वहीं, 16 प्रतिशत यूजर्स का कहना था कि वे ऐप के ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेकर ही परेशानी झेल रहे हैं।

इससे पहले फरवरी में वॉट्सऐप को ग्लोबल आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिसमें यूजर्स ने कनेक्टिविटी, वॉट्सऐप वेब, मोबाइल ऐप और कॉल को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी।

--आईएएनएस

एसकेटी/