भारतीय शेयरों ने पिछले 20 वर्षों में 14 प्रतिशत का सीएजीआर किया हासिल, निवेशकों की संपत्ति 13 गुना बढ़ी

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। निफ्टी 50 बास्केट के अंतर्गत आने वाले भारतीय शेयरों ने पिछले 20 वर्षों में 14 प्रतिशत का सीएजीआर हासिल किया, जिससे निवेशकों की संपत्ति 13 गुना बढ़ गई है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

इस बीच, सोने ने शेयरों से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 14.7 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया, जो इसी अवधि में 16 गुना बढ़ा।

फंड्सइंडिया की 'सितंबर वेल्थ कन्वर्सेशन रिपोर्ट' के अनुसार, इसकी तुलना में, पिछले दो दशकों में रियल एस्टेट और डेट मार्केट ने क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के सीएजीआर से अपेक्षाकृत कम रिटर्न दिया है।

लंबी अवधि में घरेलू शेयर बाजारों ने और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 35 वर्षों में 13.6 प्रतिशत का सीएजीआर हासिल किया और संपत्ति को 88 गुना बढ़ा दिया।

वैश्विक स्तर पर, यूएस इक्विटी बेंचमार्क एसएंडपी 500 ने 14.7 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया, जिससे पिछले 20 वर्षों में निवेशकों की संपत्ति 15.6 गुना बढ़ गई है।

भारत में मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयर सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर बनकर उभरे हैं।

निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने 14.2 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया, जो दो दशकों में 14 गुना बढ़ा है, जबकि निफ्टी मिडकैप 150 ने सालाना आधार पर 16.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है, जिससे संपत्ति 20 गुना बढ़ गई है।

तुलनात्मक रूप से, निफ्टी 100 द्वारा दर्शाए गए लार्ज-कैप शेयरों ने 13.9 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज किया और इसी अवधि में 13.6 गुना बढ़ गए हैं।

रिपोर्ट में दीर्घकालिक निवेश के महत्व पर भी जोर दिया गया है।

निफ्टी 50 शेयरों में इंट्राडे ट्रेड के लिए नकारात्मक रिटर्न की संभावना 43 प्रतिशत, एक महीने की होल्डिंग के लिए 39 प्रतिशत, तीन महीने की होल्डिंग के लिए 31 प्रतिशत और एक वर्ष की होल्डिंग के लिए 23 प्रतिशत तक थी।

हालांकि, लंबी अवधि में यह जोखिम काफी कम हो गया, जिसमें देखा गया कि तीन वर्ष के लिए नकारात्मक रिटर्न की संभावना केवल 6 प्रतिशत,पांच वर्ष के लिए 0.1 प्रतिशत और सात से दस वर्ष की होल्डिंग अवधि के लिए शून्य हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, 73 प्रतिशत मामलों में इंडियन इक्विटी (निफ्टी 50) 6-7 वर्षों में दोगुनी हो गई हैं और 80 प्रतिशत मामलों में, इंडियन इक्विटी 10-11 वर्षों में तीन गुनी हो गई हैं। इसके अलावा, 76 प्रतिशत मामलों में, इंडियन इक्विटी 12-13 वर्षों में चार गुना बढ़ गई हैं।

