भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला, एनर्जी स्टॉक्स में उछाल

मुंबई, 7 अक्तूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में हल्के हरे निशान में खुला। सुबह 9:22 सेंसेक्स 124 अंक या 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,914 और निफ्टी 40 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,115 के ऊपर था।

बाजार में बढ़त बनाए रखने का काम एनर्जी शेयरों की ओर से किया जा रहा है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 0.68 प्रतिशत ऊपर था। निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी इन्फ्रा और निफ्टी पीएसई भी हरे निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 65 अंक या 0.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,087 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 54 अंक या 0.30 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,997 पर था।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, अदाणी पोर्ट्स, एलएंडटी, एचसीएल टेक, बीईएल, इटरनल (जोमैटो) और आईटीसी टॉप गेनर्स थे। ट्रेंट, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा और एसबीआई टॉप लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि बाजार में चल रही हल्की तेजी में और तेजी आने की संभावना है। भारत में एफआईआई की बिकवाली धीरे-धीरे कम हो रही है क्योंकि अन्य बाजारों में तेज बढ़त ने उनके मूल्यांकन को बढ़ा दिया है और भारत तथा अन्य बाजारों के बीच मूल्यांकन का अंतर कम हो गया है।

कल एफआईआई की ओर से केवल 313 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई थी, वहीं, डीआईआई की ओर से 5,036 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई थी।

एशियाई बाजारों में तेजी बनी हुई है। टोक्यो, बैंकॉक और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि शंघाई, हांगकांग और सोल लाल निशान में थे। अमेरिकी बाजार सोमवार को मिलेजुले बंद हुए थे।

--आईएएनएस

