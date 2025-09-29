अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला, आरबीआई एमपीसी से निवेशक उत्साहित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 29, 2025, 08:37 AM

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। सुबह 9:42 पर सेंसेक्स 265 अंक या 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,692 और निफ्टी 88 अंक या 0.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,744 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 418 अंक या 0.74 प्रतिशत की मजबूती के साथ 56,797.30 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 132 अंक या 0.75 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,692 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी और इन्फ्रा हरे निशान में थे। केवल एफएमसीजी इंडेक्स ही लाल निशान में था।

सेंसेक्स के शेयरों में बीईएल, इटरनल, टाइटन, टाटा स्टील, ट्रेंट, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, टीसीएस, एसबीआई और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। एचयूएल, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, आईटीसी और एचसीएल टेक टॉप लूजर्स थे।

आरबीआई एमपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में निवेशक रेपो रेट में कमी की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि फिलहाल 5.50 प्रतिशत पर है।

विशेषज्ञों ने कहा कि आगामी आरबीआई एमपीसी में रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा जा सकता है और ब्याज दरों में कटौती संभावना काफी कम है।

उन्होंने आगे कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत लचीलापन दिखाया है और 2025-26 की पहली तिमाही में पांच तिमाहियों की उच्चतम वृद्धि हासिल की है, जो मुख्यतः घरेलू खपत और अन्य स्थानीय कारकों से प्रेरित है।"

ज्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे। टोक्यो लाल निशान में थे। अमेरिका के शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़कर बंद हुए।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 26 सितंबर को लगातार पांचवें सत्र में अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखा और 5,687 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने बिकवाली जारी रखी और उसी दिन 5,843 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एबीएस/

