भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद, सेंसेक्स में 753 अंकों की बढ़त

मुंबई, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के चलते वैश्विक बाजार से मिले-जुले संकेतों के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूत बढ़त देखी गई, और प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए। और इसतरह सेंसेक्स और निफ्टी50 ने लगातार तीसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी, क्योंकि निवेशक अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर सतर्क रूप से आशावादी बने रहे।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 753.03 अंकों यानी 0.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 79,273.33 पर था, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 211.75 (0.87 प्रतिशत) की उछाल के साथ 24,576.60 पर ट्रेड करता नजर आया।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स 78,617.16 पर खुलकर करीब 750 अंकों की बढ़त के साथ 79,367.08 का इंट्रा-डे हाई बनाया, जबकि निफ्टी50 24,374.55 पर खुलकर 227 अंकों की उछाल के साथ 24,601.70 का दिन का उच्चतम स्तर छुआ।

इस दौरान, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1.39 प्रतिशत की बढ़त हासिल की। वहीं व्यापक बाजारों में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.49 प्रतिशत तो निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.88 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी रियल्टी में 2.14 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.50 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.01 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया में 97 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.79 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और ये सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे। इसके अलावा, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल में भी तेजी देखने को मिली। जबकि निफ्टी फार्मा का प्रदर्शन खराब रहा।

निफ्टी 50 पैक में नेस्ले इंडिया, एचयूएल, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इटरनल, आईटीसी, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, विप्रो और टीसीएस के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। इसके विपरीत एसबीआई लाइफ, बीईएल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज, टाइटन, रिलायंस और एनटीपीसी के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली।

--आईएएनएस

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