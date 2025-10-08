अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद, रियल्टी स्टॉक्स में हुई खरीदारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 08, 2025, 02:57 AM

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,926.75 और निफ्टी 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,108.30 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 274.30 अंक या 0.47 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,289.40 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 55.35 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,983.40 पर था।

बाजार को ऊपर खींचने का काम रियल्टी शेयरों ने किया। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी ऑटो (0.28 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.24 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.24 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.28 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (0.37 प्रतिशत) हरे निशान में बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक (0.41 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.53 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.28 प्रतिशत) और निफ्टी मीडिया (0.48 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, इटरनल (जोमैटो) और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे। एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, इन्फोसिस, एसबीआई, एचयूएल, कोटक महिंद्रा, बीईएल, टाइटन और टीसीएस टॉप लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक रुझान के कारण घरेलू इक्विटी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। आगामी आय सीजन में अच्छे अनुमान के कारण यह तेजी बनी रहनी की संभावना है।

उन्होंने आगे कहा कि सेक्टोरल प्रदर्शन मिश्रित रहा, जहां आरबीआई की पिछली नीतिगत बैठक में घोषित सुधारों के कारण वित्तीय शेयरों में तेजी आई, वहीं एफएमसीजी शेयर कमजोर नतीजों के अनुमान के कारण लाल निशान में बंद हुए।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह 9:22 सेंसेक्स 124 अंक या 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,914 और निफ्टी 40 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,115 के ऊपर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

