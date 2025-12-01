भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद, ऑटो शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में सपाट बंद हुआ। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में मिलाजुला कारोबार हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 64.77 अंक या 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 85,641.90 और निफ्टी 27.20 अंक या 0.10 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 26,175.75 पर था।

सत्र के दौरान बाजार को संभालने काम ऑटो और मेटल शेयरों ने किया। निफ्टी ऑटो 0.79 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी कमोडिटीज और निफ्टी पीएसई हरे निशान में बंद हुए।

दूसरी तरफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी इन्फ्रा लाल निशान में थे।

लार्जकैप की तरफ मिडकैप का प्रदर्शन भी सपाट रहा। हालांकि, स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.15 अंक की मामूली बढ़त के साथ 61,043 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 45.45 अंक या 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,874.70 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति सुजुकी, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इटरनल (जोमैटो), एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स थे। बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, ट्रेंट, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, एमएंडएम, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक, एचयूएल और एशियन पेंट्स लूजर्स थे।

एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि बाजार ने दिन की शुरुआत मजबूती के साथ की थी। हालांकि, यह हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ। गैपअप के साथ खुलने के बाद निफ्टी में उच्च स्तरों से गिरावट देखी गई और यह 26,200 के नीचे बंद हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी के लिए 26,300 से लेकर 26,330 का जोन रुकावट का स्तर है। अगर यह इस स्तर को पार करता है तो 26,500 तक छोटी अवधि में जा सकता है। वहीं, 26,090 से लेकर 26,060 का स्तर सपोर्ट जोन है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 291.98 अंक या 0.34 प्रतिशत की तेजी के बाद 85,998.65 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 89.20 अंक या 0.34 प्रतिशत की बढ़त के बाद 26,292.15 स्तर पर बना हुआ था।

--आईएएनएस

एबीएस/