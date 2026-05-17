भारतीय शेयर बाजार में शीर्ष कंपनियों का मार्केटकैप 3.12 लाख करोड़ रुपए कम हुआ

मुंबई, 17 मई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते शीर्ष 10 कंपनियों में से नौ का मार्केटकैप 3.12 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। इसकी वजह घरेलू बाजारों में तेज बिकवाली और वैश्विक अस्थिरता के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बने रहना है।

11-15 मई के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2,090 अंक या 2.70 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 75,237 और निफ्टी 532 अंक या 2.20 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,643 पर था।

शीर्ष 10 में से केवल एक कंपनी के मार्केटकैप में बढ़त दर्ज की गई है। भारती एयरटेल का मार्केटकैप 42,470.13 करोड़ रुपए बढ़कर 11,60,525.16 करोड़ रुपए हो गया है।

दूसरी तरफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केटकैप 52,245.3 करोड़ रुपए घटकर 8,88,862.32 करोड़ रुपए हो गया।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बाजार पूंजीकरण 47,415.04 करोड़ रुपए घटकर 8,19,062.65 करोड़ रुपए हो गया, जबकि बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 27,892.28 करोड़ रुपए घटकर 5,66,717.74 करोड़ रुपए हो गया।

एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 20,630.01 करोड़ रुपए घटकर 11,82,069.25 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह, आईसीआईसीआई बैंक के बाजार पूंजीकरण में 14,290 करोड़ रुपए की गिरावट आई, जिससे कंपनी मार्केटकैप 8,92,385.39 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के मूल्यांकन में 9,078.87 करोड़ रुपए की गिरावट आई, जिससे इसका मार्केट कैप 5,37,542.34 करोड़ रुपए रह गया, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण में 3,970.8 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 5,33,592.18 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

भारतीय जीवन बीमा निगम के मूल्यांकन में भी 2,182.12 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 5,05,367.32 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

साप्ताहिक गिरावट के बावजूद, एचडीएफसी बैंक देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना रहा, जिसके बाद भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा।

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होगा। ईरान-अमेरिका तनाव, कच्चे तेल की कीमत, एफआईआई की चाल और घरेलू आर्थिक आंकड़े बाजार की चाल निर्धारित करेंगे।

18-22 मई तक के कारोबारी सत्र में इंडियन ऑयल, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, बीईएल, बीपीसीएल, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, एलआईसी और आईटीसी और नायका जैसी कंपनियां नतीजे जारी करेंगी।

--आईएएनएस

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