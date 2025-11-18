भारतीय शेयर बाजार में मुनाफावसूली, सेंसेक्स 277 अंक फिसलकर बंद

मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार के कारोबारी सत्र में मुनाफावसूली देखने को मिली और सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84,673.02 पर बंद हुआ।

दिन के दौरान सेंसेक्स ने 84,558.36 का न्यूनतम स्तर और 85,042.41 का उच्चतम स्तर छुआ।

निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,910.05 पर बंद हुआ और दिन के दौरान इसने 25,876.50 का न्यूनतम स्तर और 26,029.85 का उच्चतम स्तर छुआ।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल,एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स,पावर ग्रिड, टाइटन और मारुति सुजुकी गेनर्स थे। टेक महिंद्रा, इटरनल (जोमैटो), इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, ट्रेंट, एचयूएल, एचसीएल टेक, एमएंडएम, टीसीएस, बीईएल और एचडीएफसी बैंक लूजर्स थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 358.50 अंक या 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,822 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 192.85 अंक या 1.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,154.75 पर था।

सेक्टोरल आधार पर आईटी, ऑटो, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा और कमोडिटीज के साथ करीब सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए।

बाजार के जानकारों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर बिकवाली के कारण भारतीय बाजारों पर दबाव बना हुआ है। यूएस-भारत में ट्रेड डील आने वाले समय में बाजार को दिशा देने का काम करेगी। वहीं, अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने के कारण वैश्विक बाजारों पर दबाव जारी रह सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9:25 पर सेंसेक्स 164 अंक या 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84,784 और निफ्टी 47 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,965 पर था।

इसके अतिरिक्त कच्चे तेल में भी कमजोरी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड 0.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 64 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।

--आईएएनएस

एबीएस/