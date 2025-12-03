अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 503 अंक फिसला

Dec 03, 2025, 04:43 AM

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 503.63 अंक या 0.59 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 85,138.27 और निफ्टी 143.55 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,032.20 पर था।

बाजार पर दबाव बनाने का काम वित्तीय और डिफेंस शेयरों ने किया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.90 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 0.83 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी इन्फ्रा भी लाल निशान में थे। मुख्य इंडेक्स में केवल निफ्टी फार्मा ही हरे निशान में बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी कमजोरी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 132.95 अंक या 0.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,910.45 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 98.25 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,776.45 पर था।

सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, ट्रेंट और टाइटन गेनर्स थे। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, एलएंडटी,बजाज फिनसर्व और आईटीसी लूजर्स थे।

एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और वह बाद में 26,150 के स्तर को बनाए रखने में नाकामयाब रहा। यह दिखाता है कि बाजार में निचले स्तर पर खरीदारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 25,980 से लेकर 25,950 का स्तर निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, जबकि 26,140 से लेकर 26,160 का जोन रुकावट का स्तर है। अगर निफ्टी इस स्तर के पार निकलता है तो यह 26,300 के स्तर तक जा सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर सेंसेक्स 248.33 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट के बाद 85,393.57 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 62.55 अंक या 0.24 प्रतिशत की गिरावट के बाद 26,113.20 स्तर पर बना हुआ था।

