भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 400 अंक फिसला

मुंबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 400.76 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,231.92 और निफ्टी 124 अंक या 0.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 26,068.15 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 687.25 अंक या 1.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,276.30 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 219.75 अंक या 1.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,847.50 पर था।

ज्यादातर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल और निफ्टी एनर्जी में बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी कंजप्शन ही हरे निशान में बंद हुए हैं।

सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, एमएंडएम, आईटीसी, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचयूएल, भारती एयरटेल, टीसीएस, टाइटन, पावर ग्रिड और सन फार्मा गेनर्स थे। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, इटरनल (जोमैटो), बीईएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई,एक्सिस बैंक, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा, एलएंडटी और अल्ट्राटेक सीमेंट लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों के मुताबिक, "भारतीय शेयर बाजार में सत्र के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखा गया और गिरावट के साथ बंद हुआ। इस बिकवाली की वजह उम्मीद से अच्छे अमेरिका नॉन-फार्म पेरोल को माना जा रहा है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है।"

जानकारों ने आगे कहा,"भारत में पीएमआई डेटा कमजोर रहने से भी बाजार के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर हुआ है, जिससे रुपए में भी बड़ी गिरावट देखी गई है।"

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9:20 पर सेंसेक्स 153.59 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,479 और निफ्टी 47.55 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 26,144.20 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/