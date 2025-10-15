भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में हुई गिरावट

मुंबई, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में गिरावट का नेतृत्व पीएसयू बैंक और सरकारी कंपनियों के शेयरों ने किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4.29 प्रतिशत और यूको बैंक 3.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 297.07 अंक या 0.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 82,029.98 और निफ्टी 81.85 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,145.50 पर था।

सेक्टोरल आधार पर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर था। इसके बाद निफ्टी पीएसई इंडेक्स 0.91 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.94 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.48 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.75 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी गिरावट हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 437.95 अंक या 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,324.40 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 161.60 अंक या 0.89 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,940.15 पर था।

निफ्टी पैक में मैक्सहेल्थ, टेक महिंद्रा, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, एचयूएल, श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड और ओएनजीसी गेनर्स थे। डॉ.रेड्डी, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बीईएल, ट्रेंट, हिंडालको, टीसीएस, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील लूजर्स थे।

सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट (इक्विटी रिसर्च) नीलेश जैन ने कहा कि निफ्टी सूचकांक को एक बार फिर 25,300 अंक के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और वहां से बिकवाली का दबाव देखा गया। फिलहाल, निफ्टी 25,000-25,300 के दायरे में कंसोलिडेट होता दिख रहा है। अगले चरण की तेजी के लिए 25,300 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट की आवश्यकता होगी।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह करीब 9.28 बजे, सेंसेक्स 189.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,517 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 67 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,294.35 पर कारोबार कर रहा था।

