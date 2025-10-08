भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, ऑटो और रियल्टी स्टॉक्स में हुई मुनाफावसूली

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 153.09 अंक या 0.19 प्रतिशत की बिकवाली के साथ 81,773.66 और निफ्टी 62.15 अंक या 0.25 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,046.15 पर बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 422.65 अंक या 0.73 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 57,866.75 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 92.80 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,890.60 पर था।

बाजार को नीचे खींचने का काम ऑटो और रियल्टी इंडेक्स ने किया। निफ्टी ऑटो (1.53 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (1.83 प्रतिशत), निफ्टी इन्फ्रा (0.63 प्रतिशत), निफ्टी मीडिया (1.72 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (1.08 प्रतिशत) और निफ्टी एफएमसीजी (0.50 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी (1.51 प्रतिशत), निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल (0.71 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाइटन, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इटरनल (जोमैटो), भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील टॉप गेनर्स थे। टाटा मोटर्स, एमएंडएम, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, सन फार्मा, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि सत्र के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जिसमें तेज उछाल के बाद मुनाफावसूली देखने को मिली। दूसरी तिमाही के आय सीजन शुरू से पहले निवेशकों में सतर्कता का माहौल रहा।

उन्होंने आगे कहा कि निवेशकों का ध्यान अब फेड के नीतिगत रुख के संकेतों के लिए सितंबर के एफओएमसी मिनट्स पर है। इसके अलावा भारत में अगले सप्ताह जारी होने वाले महंगाई के आंकड़े और एफआईआई का रुख बाजार की चाल को प्रभावित करेगा।

मार्केट एक्सपर्ट एपी शुक्ला ने कहा कि आने वाले समय में बाजार में दोनों तरह का कारोबार देखने को मिलेगा। आय सीजन शुरू हो रहा है ऐसे में कंपनियों के नतीजों के मुताबिक बाजार प्रतिक्रिया दे सकता है।

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 67 अंक या 0.08 प्रतिशत की मजबूती के साथ 81,994 और निफ्टी 23 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,132 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/