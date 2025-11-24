भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, मेटल और रियल्टी स्टॉक्स में हुई बिकवाली

मुंबई, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 331.21 अंक या 0.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84,900 और निफ्टी 108.65 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,959.50 पर था।

शेयर बाजार में गिरावट का नेतृत्व मेटल और रियल्टी शेयरों ने किया। निफ्टी रियल्टी 2.05 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 1.23 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 1.18 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 1.14 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 1.42 और निफ्टी एफएमसीजी 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। मुख्य सूचकांकों में केवल निफ्टी आईटी ही 0.41 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन कमजोर रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 194.70 अंक या 0.32 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,081.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 151 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,696.50 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा और कोटक महिंद्रा बैंक गेनर्स थे। बीईएल, टाटा स्टील, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और एनटीपीसी लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि पूरे सत्र में बाजार ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया। हालांकि, आखिरी कारोबारी सत्र में बिकवाली देखी गई। यह दिखाता है कि अमेरिका-भारत ट्रेड एग्रीमेंट से पहले निवेश सतर्क बने हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में बाजार की चाल फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती, अमेरिका के बेरोजगारी के आंकड़े, भारत की जीडीपी ग्रोथ और महंगाई दर निर्भर करेगी।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 133.13 अंक या 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,365.05 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 44.10 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26112.25 स्तर पर बना हुआ था।

