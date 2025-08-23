अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, मेटल और एफएमसीजी स्टॉक्स में हुई बिकवाली

Aug 23, 2025, 03:44 AM

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। इसके साथ ही बाजार में पिछले चार सत्रों से चल रही तेजी पर ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 693.86 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,306.85 और निफ्टी 213.65 अंक या 0.85 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,870.10 पर था।

बिकवाली का नेतृत्व मेटल शेयरों ने किया, जिसके कारण निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। केवल फार्मा, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थकेयर और डिफेंस इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 79.20 अंक या 0.14 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 57,629.75 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 46.85 अंक या 0.26 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,919.50 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, मारुति सुजुकी, बीईएल, सन फार्मा, भारती एयरटेल और टाइटन टॉप गेनर्स थे।। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, एसबीआई, इटरनल, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, रूपक दे का कहना है कि लगातार तेजी के बाद, शुक्रवार को निफ्टी में गिरावट आई है। हालांकि, इंडेक्स 50 ईएमए से ऊपर बना हुआ है, जो दिखाता है कि छोटी अवधि में ट्रेंड सकारात्मक है। गिरावट की स्थिति में सपोर्ट 24,800 पर है। अगर इंडेक्स इस स्तर के ऊपर टिके रहता है तो 25,000-25,250 के स्तर आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकते हैं।

वहीं, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ 87.50 पर बंद हुआ। इसकी वजह डॉलर का मजबूत होना और एफआईआई की बिकवाली को माना जा रहा है।

शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 290 अंक या 0.35 प्रतिशत गिरकर 81,709 पर निफ्टी 50 इंडेक्स 93 अंक या 0.37 प्रतिशत गिरकर 24,990 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

