भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, मिडकैप और स्मॉलकैप पर दिखा दबाव

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 765.47 अंक या 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,857.79 और निफ्टी 232.85 अंक या 0.95 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,363.30 पर था।

लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक दबाव देखा गया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 936.10 अंक या 1.64 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 56,002.20 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 264.45 अंक या 1.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,428.20 पर था।

बाजार में करीब सभी सूचकांक लाल निशान में बंद हुए हैं। ऑटो, फार्मा, मेटल, प्राइवेट बैंक, इन्फ्रा और कंजप्शन सबसे ज्यादा गिरने वाले इंडेक्स थे।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस, बीईएल, एलएंडटी, सन फार्मा और एचयूएल टॉप लूजर्स थे। एनटीपीसी, टाइटन, ट्रेंड, आईटीसी और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स थे।

मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा कि 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से और एक्शन लेने के बयान के बाद, बाजार में सेंटीमेंट नकारात्मक हो गया है।

उन्होंने आगे कहा कि हम अन्य देशों की तरह एक निर्यात केंद्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। इस कारण अमेरिका को होने वाला निर्यात काफी कम है। इसका जीडीपी पर ज्यादा असर नहीं होगा।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "अमेरिकी टैरिफ के भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई और यह तीन महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुद्ध बिकवाल बने रहे, जिससे घरेलू सूचकांकों पर दबाव बढ़ गया। रियल्टी और मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।"

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह करीब 9.38 बजे, सेंसेक्स 272.30 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,350.96 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 75.60 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,520.55 पर था।

--आईएएनएस

