अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, फाइनेंशियल स्टॉक्स में हुई बिकवाली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 07:27 AM

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 368.49 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,235.59 और निफ्टी 97.65 अंक या 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,487.40 पर था।

गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 467.05 अंक या 0.84 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 55,043.70 पर था। इसके साथ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं, एफएमसीजी, रियल्टी, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए।

इसके अलावा मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला रुझान देखा गया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 154.15 अंक या 0.27 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 56,324.85 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 6.40 अंक की मामूली तेजी के साथ 17,498.10 पर था।

सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, टेक महिंद्रा, एमएंडएम, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टाइटन, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी और एचसीएल टेक टॉप गेनर्स थे। बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, इटरनल और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स थे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने बताया,"अमेरिका में महंगाई के आंकड़े फेड के नीतिगत रुख को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच, घरेलू महंगाई आरबीआई की सीमा से नीचे बनी रहने की उम्मीद है। सेक्टरोल आधार पर, हेल्थकेयर सर्विसेज और ऑटोमोबाइल शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि फाइनेंशियल और रियल एस्टेट शेयरों ने इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। निकट भविष्य में, शेयर विशेष गतिविधियां जारी रहने की संभावना है क्योंकि निवेशकों का ध्यान अस्थिरता से निपटने के लिए घरेलू उपभोग-आधारित क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा।"

शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.10 प्रतिशत या 80 अंक बढ़कर 80,684 पर पहुंच गया और निफ्टी 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,612 स्तर पर पहुंच गया।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...