भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स उछले

मुंबई, 19 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार के कारोबारी सत्र में मुनाफावसूली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 387.73 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,626.23 और निफ्टी 96.55 अंक या 0.38 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,327.05 पर था।

बाजार पर दबाव बनाने का काम बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी (0.47 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (0.40 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.64 प्रतिशत) और निफ्टी एफएमसीजी (0.44 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

निफ्टी पीएसयू बैंक (1.28 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.50 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.35 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.55 प्रतिशत) औप निफ्टी एनर्जी (0.86 प्रतिशत) की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ।

सेबी की ओर से क्लीन चिट देने के बाद अदाणी ग्रुप के करीब सभी शेयरों में उछाल दर्ज किया गया।

दिन के अंत में अदाणी टोटल गैस लिमिटेड का शेयर 7.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ 652.80 रुपए पर बंद हुआ। अदाणी पावर लिमिटेड का शेयर 13.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 716.10 रुपए पर पहुंच गया। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर 5.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,528 रुपए पर, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का शेयर 1.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,429 रुपए पर पहुंच गया। अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर 5.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,032.50 रुपए पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, एसबीआई, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, सनफार्मा, मारुति, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस टॉप गेनर्स थे। एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, एमएंडएम, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 230 अंक या 0.28 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 82,783 और निफ्टी 57 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,366 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/