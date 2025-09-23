भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, आईटी शेयरों में हुई बिकवाली

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

मुंबई, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 466.26 अंक या 0.56 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 82,159.97 और निफ्टी 124.70 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,202.35 पर था।

बाजार में गिरावट का नेतृत्व आईटी शेयरों की ओर से किया गया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.95 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके साथ निफ्टी फार्मा 1.47 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.47 प्रतिशत, निफ्टी सर्विसेज 0.46 प्रतिशत, निफ्टी हेल्थकेयर 1.07 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई 0.29 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी मेटल 0.39 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.69 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 0.69 प्रतिशत और निफ्टी कंजप्शन 0.24 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 394.85 अंक या 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,699.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 215.65 अंक या 1.17 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,288.90 पर था।

सेंसेक्स पैक में इटरनल (जोमैटो), बजाज फाइनेंस, अदाणी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एलएंडटी, एसबीआई और आईटीसी टॉप लूजर्स थे।

पीएल कैपिटल के विक्रम कसात ने कहा, "नए अमेरिकी कार्यकारी आदेश से भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए मार्जिन पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि 1,00,000 डॉलर का वीजा शुल्क का हमारे कवरेज में वित्त वर्ष 27ई के मार्जिन पर औसतन 40 आधार अंकों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिकांश फर्मों के लिए यह प्रभाव मामूली ही रहेगा क्योंकि एच-1बी वीजा पर निर्भरता पहले ही तेजी से कम हो चुकी है।"

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह करीब 9.26 बजे सेंसेक्स 189 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,772 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 40 अंक या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,286 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

