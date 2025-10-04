अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सत्र में हरे निशान में बंद, मेटल स्टॉक्स चमके

Oct 04, 2025, 04:00 AM

मुंबई, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत की मजबूती के साथ 81,207.17 और निफ्टी 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,894.25 पर था।

बाजार को ऊपर खींचने का काम मेटल स्टॉक्स ने किया। निफ्टी मेटल 1.82 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक (1.12 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.56 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.65 प्रतिशत), निफ्टी इन्फ्रा (0.55 प्रतिशत) और निफ्टी एफएमसीजी (0.12 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ।

हालांकि, निफ्टी हेल्थकेयर (0.22 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (0.06 प्रतिशत) और निफ्टी रियल्टी (0.12 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, बीईएल, भारती एयरटेल, टाइटन, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, एसबीआई, एचसीएल टेक और इन्फोसिस टॉप गेनर्स थे। टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, बजाज फिनसर्व और ट्रेंट टॉप लूजर्स थे।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 473.65 अंक या 0.83 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,503.35 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 122.30 अंक या 0.69 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,878.15 पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा कि सीमित दायरे में रहने के बाद मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के शेयरों में बढ़त के दम पर बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। अक्टूबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती को लेकर आशावाद के कारण कमजोर डॉलर और स्थिर बेस मेटल की कीमतों ने मेटल शेयरों में तेजी को हवा दी।

दूसरी तरफ जीएसटी सुधारों से खर्च योग्य आय बढ़ने, अच्छे मानसून और मुद्रास्फीति में नरमी के कारण कंज्यूमर शेयरों में तेजी देखी जा रही है।

शेयर बाजार की शुरुआत मंदी के साथ हुई थी। सुबह 9:23 पर सेंसेक्स 113 अंक या 0.14 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,850 और निफ्टी 53 अंक या 0.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,782 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

