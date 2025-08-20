भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद, आईटी शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 213.45 अंक या 0.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,857.84 और निफ्टी 69.90 अंक या 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,050.55 पर था।

बाजार की तेजी का नेतृत्व आईटी शेयरों ने किया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। साथ ही, एफएमसीजी और रियल्टी इंडेक्स में एक प्रतिशत की तेजी देखी गई, जबकि मेटल, एनर्जी, इन्फा और कमोडिटी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए।

दूसरी तरफ पीएसयू बैंक, फार्मा, मीडिया और प्राइवेट बैंक लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 265.85 अंक या 0.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,930.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 54.10 अंक या 0.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,968.40 पर था।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, इटरनल (जोमैटो), एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, एमएंडएम, टाइटन और सनफार्मा टॉप गेनर्स थे। बीईएल, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स थे।

आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि भारतीय बाजारों की शुरुआत धीमी रही, लेकिन दिन के दौरान धीरे-धीरे सकारात्मक गति पकड़ी। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार, चीन द्वारा अपनी प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित रखने से बाजार में उत्साह बढ़ा। यह कदम नीतिगत स्थिरता का संकेत देता है और इससे भारत का व्यापार परिदृश्य भी प्रभावित हो सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 112 अंक या 0.14 प्रतिशत गिरकर 81,531 पर था। निफ्टी 41 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 24,939 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/