भारतीय शेयर बाजार करीब सपाट बंद, एनर्जी और कंज्यूमर स्टॉक्स में रही तेजी

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में करीब सपाट बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 13.84 अंक की मामूली तेजी के साथ 74,360.01 और निफ्टी 10.95 अंक की बढ़त के साथ 23,416.55 पर था।

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सत्र के दौरान लार्जकैप में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 279.45 अंक या 0.46 प्रतिशत की मजबूती के साथ 60,966.65 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 89 अंक या 0.49 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,121.05 पर बंद हुआ।

सूचकांकों में निफ्टी मीडिया 2.19 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.18 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.62 प्रतिशत, निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.47 प्रतिशत, निफ्टी कंजप्शन 0.45 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.41 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। वहीं, निफ्टी मेटल 0.73 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.29 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 0.21 प्रतिशत और निफ्टी इन्फ्रा 0.11 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में टाइटन, इटरनल, आईटीसी, टेक महिंद्रा, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक,बीईएल, एमएंडएम, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक गेनर्स थे। इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एचयूएल, सन फार्मा, एलएंडटी, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, पावर ग्रिड और ट्रेंट लूजर्स थे।

एसबीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च के प्रमुख सन्नी अग्रवाल ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को सुस्त रुख के साथ बंद हुए, क्योंकि निवेशकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 जून, 2026 को घोषित की जाने वाली मौद्रिक नीति से पहले सतर्कता बरती।

उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी और सेंसेक्स दिन भर सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पूंजीगत वस्तुएं, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग और एनर्जी शेयरों में खरीदारी ने गिरावट को सहारा दिया।

हालांकि, आईटी और मेटल शेयरों में लगातार कमजोरी ने किसी भी महत्वपूर्ण तेजी को सीमित कर दिया। व्यापक बाजारों ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में बढ़त दर्ज की गई, जो नीति संबंधी अनिश्चितता के बीच चुनिंदा जोखिम लेने की प्रवृत्ति और विशिष्ट शेयरों में खरीदारी का संकेत देती है।

--आईएएनएस

एबीएस