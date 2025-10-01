भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला, आज होगा आरबीआई एमपीसी के फैसलों का ऐलान

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में हरे निशान में थे। सुबह 9:23 पर सेंसेक्स 51 अंक या 0.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,319 और निफ्टी 23 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,635 पर था।

शुरुआती सत्र में लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 153 अंक या 0.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ 56,682 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 3 अंक की मामूली तेजी के साथ 17,566 पर था।

सेक्टरोल आधार पर ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इन्फ्रा, कमोडिटीज और पीएसई हरे निशान में थे। आईटी, पीएसयू बैंक और सर्विसेज लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में सन फार्मा, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, एचयूएल, एनटीपीसी और टीसीएस टॉप गेनर्स थे। दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस, इटरनल (जोमैटो), बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, बीईएल, एसबीआई और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे।

आरबीआई के गर्वनर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) के फैसलों का ऐलान करेंगे। आरबीआई एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक 29 सितंबर को शुरू हुई थी।

इससे पहले अगस्त में हुई आरबीआई एमपीसी में ब्याज दरों को यथावत 5.50 प्रतिशत पर रखा गया था।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि टोक्यो लाल निशान में था। अमेरिकी बाजार मंगलवार को हरे निशान में बंद हुआ था।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 30 सितंबर को लगातार 7वें सत्र में शुद्ध विक्रेता बने रहे और उन्होंने 2,327 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 5,761 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी।

--आईएएनएस

एबीएस/