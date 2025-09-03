भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, नई जीएसटी दरों पर कल होगा ऐलान

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबारी दिन के अंत में सेंसेक्स 409.83 अंक या 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,567.71 और निफ्टी 135.45 अंक या 0.55 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,715.05 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 368.10 अंक या 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,345.50 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 157.15 अंक या 0.89 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,748.45 पर था।

सेक्टोरल आधार पर मेटल, पीएसयू बैंक, फार्मा, कमोडिटीज और ऑटो इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। केवल आईटी और मीडिया इंडेक्स ही लाल निशान में बंद हुए।

बाजार में उतार-चढ़ाव दर्शाने वाले इंडिया विक्स में 4.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी, जो दिखाता है बाजार स्थिर है।

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, टाइटन, एमएंडएम, आईटीसी, इटरनल, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, एशियन पेंट्स और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स थे। इन्फोसिस, एनटीपीसी, एचयूएल, टीसीएस, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा टॉप लूजर्स थे।

मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की हाई-प्रोफाइल मीटिंग आज से शुरू हो गई है। निवेशकों का मानना है कि इस बैठक में ही दरों को कम किया जाएगा। ऐसे में निवेशक काफी सतर्कता से इस बैठक के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर जीएसटी दरें बाजार के हिसाब से कम होती हैं तो बाजार पर इसका सकारात्मक असर होगा, क्योंकि इससे उपभोग बढ़ेगा और अंतत: इसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा और वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शाह के मुताबिक, दरों को कम करने के साथ सरकार का फोकस जीएसटी में स्लैब को कम करने पर है। इससे व्यापार में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

4 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक के फैसलों का ऐलान किया जाएगा, जिसमें दरों में कटौती की जा सकती है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मिलीजुली हुई थी। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 60 अंक या 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,221 पर और निफ्टी 29 अंक या 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,608 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/