भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, फार्मा शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। दिन के अंत में सेंसेक्स 320 अंक या 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,013.96 पर और निफ्टी 93.35 अंक या 0.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,423.60 पर था।

बाजार को ऊपर खींचने का काम फार्मा शेयरों ने किया। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.50 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। निफ्टी ऑटो (0.32 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस (0.51 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.38 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.32 प्रतिशत) और निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.44 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ।

निफ्टी पीएसयू बैंक (0.18 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.07 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.35 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.05 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 224.65 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,073.20 पर था और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 53.75 अंक या 0.29 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,476.95 पर था।

सेंसेक्स पैक में इटरनल (जोमैटो), सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, एचयूएल, पावर ग्रिड, आईटीसी, पावर ग्रिड, आईटीसी, एक्सिस बैंक और अदाणी पोर्ट्स टॉप गेनर्स थे। टाटा मोटर्स, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल और एसबीआई टॉप लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ टेक्निकल एनालिस्ट रूपक दे ने कहा कि गैप-अप शुरुआत के बाद निफ्टी में उतार-चढ़ाव देखा गया। छोटी अवधि में निफ्टी के लिए 25,300 और 25,150 एक अहम सोपर्ट होंगे। वहीं, 25,500 एक रुकावट का स्तर होंगे। अगर निफ्टी 26,000 के स्तर के ऊपर निकलता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। मौजूदा बाजार में बिकवाली पर खरीदारी का निर्णय सही रहेगा।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह 9:25 पर सेंसेक्स 402 अंक या 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,096 और निफ्टी 103 अंक या 0.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,433 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/