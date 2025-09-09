भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, आईटी शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। आईटी शेयरों में खरीदारी होने के चलते कारोबार के अंत में सेंसेक्स 314.02 अंक या 0.39 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,101.32 और निफ्टी 95.45 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,868.60 पर था।

आईटी शेयरों ने सत्र में बाजार को ऊपर खींचने का काम किया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.76 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी फार्मा (0.86 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.58 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.13 प्रतिशत) और निफ्टी हेल्थकेयर (0.77 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक (0.14 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.30 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.12 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.19 प्रतिशत) के दबाव के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टीसीएस, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स थे। ट्रेंट, इटरनल (जोमैटो), अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, टाइटन, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, एमएंडएम, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई टॉप लूजर्स थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 103.20 अंक या 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,464.35 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 59.95 अंक या 0.34 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,744.30 पर था।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर, "सकारात्मक वैश्विक संकेतों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। मौजूदा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, इन्फोसिस की बायबैक घोषणा से आईटी शेयरों में मजबूत उछाल आया। इसके विपरीत, जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के बाद हुई हालिया बढ़त के बाद मुनाफावसूली के कारण ऑटो शेयरों पर दबाव रहा।"

उन्होंने कहा," वैश्विक व्यापार वार्ताओं को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बीच बाजार की धारणा सीमित दायरे में रहने की संभावना है। हालांकि, फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती संभावना और अनुकूल घरेलू मैक्रो-स्टैट्स अल्पावधि में आशावाद को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।"

--आईएएनएस

एबीएस/