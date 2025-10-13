अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद, आईटी और एफएमसीजी में हुई बिकवाली

Oct 13, 2025, 03:46 PM

मुंबई, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हल्के लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 173.77 अंक या 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 82,327.05 और निफ्टी 58 अंक या 0.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,227.35 पर था।

गिरावट का नेतृत्व आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स ने किया। सूचकांकों में निफ्टी आईटी 0.78 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.90 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 0.55 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.84 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.43 प्रतिशत और निफ्टी एनर्जी 0.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

निफ्टी पीएसयू बैंक 0.24 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.16 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.02 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 64.95 अंक या 0.11 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,762.35 बंद हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 31.60 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,101.75 पर था।

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, एसबीआई, मारुति सुजुकी, टाइटन और एमएंडएम टॉप गेनर्स थे। टाटा मोटर्स, एचयूएल, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, बीईएल, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक और ट्रेंट टॉप लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि इस हफ्ते घरेलू बाजार की शुरुआत सतर्कता के साथ हुई है। इसकी वजह अमेरिकी सरकार का शटडाउन और अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव का बढ़ना है। सत्र के दौरान एफएमसीजी शेयरों में मुनाफावसूली देखने को मिली है और मिलेजुले नतीजों के कारण आईटी शेयरों पर दबाव देखा गया।

उन्होंने आगे कहा कि रुपए में आंशिक रिकवरी और महंगाई कम होने की उम्मीद ने नुकसान को कम करने में मदद की, लेकिन कुल मिलाकर धारणा सतर्क रही, जिससे बाजारों में थोड़ा नकारात्मक ट्रेंड बना हुआ है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह करीब 9.34 बजे, सेंसेक्स 422.88 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,077.94 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 121.85 अंक या 0.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,163.50 पर कारोबार कर रहा था।

--आईएएनएस

एबीएस/

