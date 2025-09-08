भारतीय शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद, ऑटो शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। दिन के अंत में सेंसेक्स 76.54 अंक या 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,787.30 और निफ्टी 32.15 अंक या 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,773.15 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व ऑटो इंडेक्स ने किया। निफ्टी ऑटो 3.30 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक (0.49 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.37 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.46 प्रतिशत) और निफ्टी कंजप्शन (0.49 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी आईटी (0.94 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.27 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.21 प्रतिशत) और निफ्टी सर्विसेज (0.16 प्रतिशत) की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी का रुझान देखा गया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 285.95 अंक या 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57,361.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 29.10 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,684.35 पर था।

सेंसेक्स पैक में टाटा मोटर्स, एमएंडएम, मारुति सुजुकी, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। ट्रेंट, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, टीसीएस, पावर ग्रिड, सन फार्मा, एनटीपीसी और इन्फोसिस टॉप लूजर्स थे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "घरेलू बाजार अपनी शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख पाया क्योंकि सत्र के आखिर में हुई बिकवाली ने "गिरावट पर खरीदारी, तेजी पर बिक्री" की प्रचलित रणनीति को प्रतिबिंबित किया, यह दिखाता है कि निवेशक सर्तक बने हुए हैं। जीएसटी दरों में कटौती के बाद मांग में सुधार की उम्मीदों के चलते ऑटो और उससे जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी रही, जबकि वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते आईटी सेक्टर का प्रदर्शन कमजोर रहा।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में नौकरियों के कमजोर आंकड़ों से सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ने के बाद वैश्विक स्तर पर धारणा में सुधार हुआ। हालांकि, रूसी तेल पर प्रतिबंधों को लेकर नई चिंताओं ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया, और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की मांग बनी रहने से सोने में भी बढ़त दर्ज की गई।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह 9.35 बजे तक, सेंसेक्स 280 अंक या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 80,991 पर और निफ्टी 84 अंक या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 24,825 पर था।

