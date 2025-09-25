अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, ऑटो शेयरों में हुई बिकवाली

Sep 25, 2025, 05:53 AM

मुंबई, 24 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 386.47 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,715.63 पर और निफ्टी 112.60 अंक या 0.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,056.90 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 572.15 अंक या 0.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,924.45 अंक और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 122.20 अंक या 0.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 18,069.55 अंक पर बंद हुआ।

बाजार पर दबाव बनाने का काम ऑटो शेयरों ने किया। निफ्टी ऑटो 1.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी आईटी 0.72 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.53 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.68 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 2.49 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.89 प्रतिशत और निफ्टी इन्फ्रा 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में पावर ग्रिड, एचयूएल, एनटीपीसी, एचीसीएल टेक, मारुति सुजुकी, एलएंडटी, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस टॉप लूजर्स थे। टाटा मोटर्स, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, एमएंडएम, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि जीएसटी सुधारों के बाद भारतीय बाजारों में मुनाफावसूली देखी गई है, क्योंकि निवेशक मूल्यांकन और दूसरी तिमाही की आय अपेक्षाओं को फिर से निर्धारित कर रहे हैं। एच-1बी शुल्क वृद्धि के कारण आईटी शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा, जबकि चल रही व्यापार वार्ताओं और कमजोर वैश्विक संकेतों से निवेशक सतर्क हो गए हैं। भारतीय बाजार के अपेक्षाकृत उच्च मूल्यांकन और आय वृद्धि में नरमी, एफआईआई द्वारा अपनी स्थिति कम करने का कारण बन रहे हैं।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह 9:29 पर सेंसेक्स 311.90 अंक या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,790.20 और निफ्टी 106.40 अंक या 0.42 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,062.65 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

