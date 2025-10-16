अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय शेयर बाजार बड़ी तेजी के साथ बंद, सेंसेक्स 862 अंक उछला

Oct 16, 2025, 05:50 PM

मुंबई, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 862.23 अंक या 1.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 83,467.66 और निफ्टी 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,585.30 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स 622.65 अंक या 1.10 प्रतिशत की मजबूती के साथ 57,422.55 पर था। निफ्टी ऑटो 1.27 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.37 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.14 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 2.02 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 1.90 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.42 प्रतिशत और निफ्टी सर्विसेज 0.83 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 271.15 अंक या 0.46 प्रतिशत की मजबूती के साथ 59,241.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 43.80 अंक या 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,131.85 पर था।

सेंसेक्स पैक में कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचसीएल टेक, एलएंडटी और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे। केवल इटरनल (जोमैटो ) और इन्फोसिस ही लाल निशान में बंद हुए हैं।

बाजार के जानकारों ने कहा कि अमेरिका-भारत के बीच व्यापारिक तनाव कम होने से घरेलू बाजार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली। साथ ही अच्छे वैश्विक संकेतों के कारण निवेशकों की धारणा पर सकारात्मक असर हुआ है। रियल्टी, ऑटो, एफएमसीजी और निजी बैंकिंग शेयरों में बढ़त व्यापक स्तर पर रही। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में मांग में सुधार की उम्मीद, विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश के शुरुआती संकेत, अमेरिकी फेड की नरम नीतिगत टिप्पणियों और डॉलर सूचकांक में नरमी ने बाजार में तेजी को बढ़ाने का काम किया है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह करीब 9.32 बजे, सेंसेक्स 380.54 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,985.97 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 110.10 अंक या 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,433.65 पर कारोबार कर रहा था।

--आईएएनएस

एबीएस/

