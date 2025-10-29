भारतीय शेयर बाजार बड़ी तेजी के साथ बंद, निफ्टी 26,000 के पार

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 368.97 अंक या 0.44 प्रतिशत की मजबूती के साथ 84,997.13 और निफ्टी 117.70 अंक या 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,053.90 पर बंद हुआ।

बाजार में तेजी का नेतृत्व एनर्जी और मेटल शेयरों ने किया। निफ्टी एनर्जी 1.93 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 1.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी आईटी 0.64 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.49 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.90 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.62 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 1.22 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

केवल निफ्टी ऑटो 0.73 प्रतिशत और निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, सन फार्मा, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, एसबीआई, आईटीसी, टाइटन, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट गेनर्स थे। बीईएल, इटरनल (जोमैटो), एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एलएंडटी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल और बजाज फिनसर्व लूजर्स थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 383.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,149.05 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 79.95 अंक या 0.43 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,487.55 पर था।

जानकारों के मुताबिक, एशियाई बाजारों से सकारात्मक संकेत और वैश्विक बाजार से स्पष्ट रुझान के कारण घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। अमेरिका-भारत में ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के सकारात्मक बयान ने सेंटीमेंट को बूस्ट करने का काम किया है।

उन्होंने आगे कहा कि ब्याज दरों को लेकर आने वाले फेड के फैसले पर निवेशकों की निगाहें हैं। माना जा रहा है कि इस बार फेड ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 202 अंक या 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,830.28 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 70.75 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,006.95 स्तर पर बना हुआ था।

--आईएएनएस

एबीएस/