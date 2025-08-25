भारतीय निवेशकों के लिए लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर प्रमुख बाजार, लग्जरी रेंटल में तेजी से वृद्धि

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय निवेशकों के लिए लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर प्रमुख बाजार बने हुए हैं। दुनिया के 16 शहरों में लग्जरी रेंटल में 2025 की दूसरी तिमाही में औसतन 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की धीमी गति के बाद मामूली सुधार का संकेत है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

भारतीय निवेशकों के लिए, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और सिडनी जैसे प्रमुख रेंटल बाजार अभी भी रडार पर हैं।

नाइट फ्रैंक के लेटेस्ट प्राइम ग्लोबल रेंटल इंडेक्स के अनुसार, प्रमुख शहरों में निर्माण की कमी ने आपूर्ति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और खासकर दुनिया भर के गेटवे बाजारों में ऑफिस की ओर वापसी के रुझान ने किराये की मांग को बढ़ावा दिया है।

हांगकांग में 8.6 प्रतिशत और टोक्यो में 8.3 प्रतिशत की सबसे तेज वार्षिक किराया वृद्धि दर्ज की।

बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसे यूरोपीय केंद्रों ने क्रमश 4.9 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत के साथ स्थिर वृद्धि बनाए रखी। लंदन और 1.5 प्रतिशत के साथ सूचकांक में निचले स्थान पर रहते हुए भी अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण मजबूती दिखा रहे हैं।

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "भारतीय निवेशकों का न्यूयॉर्क (रैंक 3), सिंगापुर (रैंक 13) और लंदन (रैंक 14) जैसे वैश्विक प्रवेश द्वार शहरों के प्रति हमेशा से गहरा लगाव रहा है। इन बाजारों में निरंतर किराये की वृद्धि स्थिर दीर्घकालिक निवेश स्थलों के रूप में उनके आकर्षण की पुष्टि करती है।"

उन्होंने बताया कि उच्च ब्याज दर के माहौल में भी, सीमित आपूर्ति और निरंतर मांग से किराये की वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संपत्तियां भारतीय खरीदारों के लिए एक आकर्षक विविधीकरण रणनीति बन सकती हैं।

उच्च ब्याज दरें और लगातार मुद्रास्फीति प्रमुख शहरों में प्रमुख किराये की वृद्धि को कम कर रही हैं, क्योंकि अफोर्डिबिलिटी संबंधी बाधाएं किरायेदारों की किराया बढ़ाने की क्षमता को कम कर रही हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत आप्रवासन विकास को मजबूती देता है और सीमित नई आपूर्ति के मुकाबले मांग किराए को दीर्घकालिक प्रवृत्ति दरों की ओर धकेलेगी।

न्यूयॉर्क और मियामी में मध्यम-एकल अंकों की वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जबकि हांगकांग और टोक्यो में नियामक बाधाओं के बीच मंदी का सामना करना पड़ रहा है। बर्लिन और लंदन जैसे यूरोपीय केंद्रों में नई आपूर्ति की कमी के कारण निम्न से मध्य एकल अंकों की वृद्धि देखी जा सकती है।

नाइट फ्रैंक के ग्लोबल रिसर्च हेड लियाम बेली ने कहा, "प्रमुख ग्लोबल रेंटल मार्केट में विकास की प्रवृत्ति दरों की ओर वापसी दिखाई देने लगी है। हालांकि ज्यादातर बाजारों में अफोर्डिबिलिटी बहुत कम है, मांग आपूर्ति से आगे निकल रही है और हमारा मानना ​​है कि 2025 तक विकास दर और तेज होगी।"

