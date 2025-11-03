भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में संजय गर्ग ने संभाला पदभार

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई गई जानकारी के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में संजय गर्ग ने पदभार ग्रहण किया है। गर्ग ने इस महीने की शुरुआत के साथ ही 1 नवंबर 2025 से नया पदभार ग्रहण किया है। वे केरल कैडर के आईएएस-1994 बैच के वरिष्ठ सिविल सेवक हैं।

मंत्रालय का कहना है कि बीआईएस के महानिदेशक के रूप में गर्ग आईईसी में भारत की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बीआईएस में महानिदेशक का पद संभालने से पहले गर्ग ने डीएआरई (कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) में एडिशनल सेक्रेटरी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया।

डीएआरई और आईसीएआर में उन्होंने रिसर्च मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आईटी एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व किया।

उन्होंने किसान सारथी पोर्टल के विस्तार और विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसान सारथी पोर्टल देश भर के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों से जोड़ता है।

मंत्रालय द्वारा दी गई गई जानकारी में बताया गया है कि गर्ग के पास तीस वर्षों से भी ज्यादा का व्यापक और विविध प्रशासनिक अनुभव है। वे एग्रीकल्चर, फूड लॉजिस्टिक्स, डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्रियल प्रमोशन, फाइनेंस और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों सहित अलग-अलग क्षेत्रों में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्म्युलेशन और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता रखते हैं।

इसके अलावा, वे भारत में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के प्रबंधन और प्रशासन का अनुभव रखते हैं। उन्हें डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर के प्रमोशन और विनियमन, लेदर इंडस्ट्री सेक्टर के प्रमोशन सहित दूसरे इंडस्ट्रियल प्रमोशन से जुड़ी पहलों का अनुभव है।

बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो कि भारतीय मानक को विकसित और प्रकाशित करने का काम करता है। साथ ही यह निकाय अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं को लागू करने, अनुरूपता मूल्यांकन के लिए प्रयोगशालाओं को मान्यता देने और हॉलमार्किंग लागू करने का काम करता है। बीआईएस गुणवत्ता आश्वासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करता है और आईएसओ व आईईसी में देश का प्रतिनिधित्व करता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/