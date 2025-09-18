अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी एक अद्भुत वरदान : मार्क मोबियस

Sep 18, 2025, 11:39 AM

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। दुनिया के दिग्गज निवेशकों में से एक मार्क मोबियस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अद्भुत वरदान रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बुधवार को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया।

मोबियस ने पीएम मोदी को उच्च आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को संभव बनाने का श्रेय दिया।

89 वर्षीय दिग्गज निवेशक ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है। वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अद्भुत वरदान रहे हैं, उन्होंने उच्च आर्थिक विकास, एक जीवंत शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति दी है।"

उन्होंने पीएम मोदी को भारत के लिए किए कार्यों के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया।

इससे पहले, उभरते बाजारों (ईएम) के लिए मोबियस ईएम ऑपर्च्युनिटीज फंड चलाने वाले मोबियस ने भारत के शीर्ष चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का श्रेय पीएम मोदी की मजबूत नीतियों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दिया था।

मोबियस ने कहा, "मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी अब ग्लोबल मैप पर अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक है।"

मोबियस ने आईएएनएस से कहा कि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी क्षमता है।

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन देशव्यापी कार्यक्रमों और स्वास्थ्य, कल्याण और विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मनाया गया।

यह उत्सव का एक राष्ट्रीय क्षण बन गया, जिसमें दुनिया भर के राजनीतिक और उद्योग जगत के नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी।

अपने जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव गए, जहां उन्होंने भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी, जो राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अपनी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी ने विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों के लिए देश की स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए दो प्रमुख राष्ट्रीय पहलों, 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह का भी शुभारंभ किया।

