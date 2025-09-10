भारत वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में पार्टनर और एमडी अभिषेक भाटिया ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत मंडपम में आयोजित दो दिवसीय इवेंट 'फिक्की लीड्स' के साइडलाइन में भाटिया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि अतीत में ग्लोबल वैल्यू चेन बहुत हद तक ईस्ट एशिया पर केंद्रित थीं। अब वह समय आ गया है जब भारत वैश्विक व्यापार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में वास्तव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम बहुत पहले हाशिये पर थे, लेकिन अब हम ग्लोबल वैल्यू चेन के निर्माण में वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ हमारी आगे की प्रगति के लिए भी बहुत अच्छा है।"

फिक्की कैपिटल गुड्स कमेटी की अध्यक्ष रमा किर्लोस्कर ने आईएएनस से कहा, "मुझे लगता है कि कई देशों के लोग एक साथ आ रहे हैं और अपने विचार साझा कर रहे हैं। विभिन्न सरकारों के कई गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हैं। इसलिए यह एक बड़ी सफलता रही है।"

उन्होंने कार्यक्रम के मंच से कहा कि भारतीय कंपनियों को अपने सहज दायरे से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कंपनियों को लोकल वैल्यू एडिशन के साथ आरएंडडी में निवेश और इनोवेश पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

किर्लोस्कर ने कहा, "पारस्परिक पहुंच और सही नीतिगत समर्थन के साथ भारतीय कंपनियां चुनौतियों को वैश्विक नेतृत्व के अवसरों में बदल सकती हैं।"

इजरायल के वित्त मंत्रालय के मुख्य अर्थशास्त्री शमूएल अब्रामजोन ने आईएएनएस से कहा कि इजरायल के साथ एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि एक व्यापार समझौते से बढ़कर है।

उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत ही रोमांचक उपलब्धि है। हम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के पहले देश हैं, जिन्होंने भारत के साथ इस तरह का समझौता किया है और इससे दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।"

