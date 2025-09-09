अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत दीर्घकालिक संपत्ति सृजन के लिए अच्छी स्थिति में है : जेफरीज

Sep 09, 2025, 11:36 AM

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, बाजार के हाल के कमजोर प्रदर्शन और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत दीर्घकालिक संपत्ति सृजन के लिए अच्छी स्थिति में है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, विशेष रूप से स्मॉल और मिडकैप शेयरों में मजबूत वृद्धि के अवसर हैं, जबकि लार्जकैप शेयरों में सीमित वृद्धि दिखाई दे रही है।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा लाभ ऑटोमोबाइल सेक्टर को होगा और 22 सितंबर के बाद मांग में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।

ऑटो शेयरों ने पहले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और हालिया तेजी के बावजूद इनके मजबूत बने रहने की संभावना है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा, "जीएसटी 2.0 सुधारों से आय में वृद्धि की उम्मीदों की वजह से भारतीय शेयर बाजार धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है।"

जेफरीज ने कहा कि पिछले एक वर्ष में निफ्टी में 0.65 प्रतिशत की गिरावट आई है और स्मॉल और मिडकैप सूचकांकों में भी गिरावट आई है, लेकिन व्यापक बाजार आगे और बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है।

ब्रोकरेज ने कहा, "आय में गिरावट की धीमी गति, उचित मूल्यांकन मानदंड और अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत के मूल्यांकन प्रीमियम में भारी गिरावट एक अधिक संतुलित माहौल बना रही है।"

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 और वित्त वर्ष 27 के बीच भारत की कॉर्पोरेट आय सालाना 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

जेफरीज ने बाजार रणनीति पर निवेशकों को अत्यधिक दांव लगाने से बचने की सलाह दी और कहा कि इस वर्ष कंपाउंडर्स का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है।

ब्रोकरेज को सुस्त शेयरों और मल्टीबैगर शेयरों में भी वैल्यू दिखाई देती है, जो मजबूत अल्फा जनरेट कर सकते हैं।

इस बीच, सेबी में हाल ही में हुए बदलावों और बाजार में स्थिर रिटर्न ने उच्च-निवल-मूल्य वाले निवेशकों के बीच विशेष निवेश फंडों (एसआईएफ) में नई रुचि जगाई है।

ये फंड नेट एसेट वैल्यू के 25 प्रतिशत तक की अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन की अनुमति देते हैं।

जेफरीज ने कहा कि वह इस क्षेत्र में गति, आय संशोधन, मुक्त नकदी प्रवाह, मूल्यांकन और कंपनी के आकार जैसे कारकों का उपयोग करते हुए नई दीर्घ-अल्प और अल्प-मात्र रणनीतियों की शुरुआत कर रही है।

